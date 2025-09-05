Topo

Notícias

'Anistia é referendar a legitimidade do golpe', diz cientista político Cláudio Couto

São Paulo

05/09/2025 11h37

As cúpulas dos três Poderes se articularam em uma contraofensiva à investida da oposição e do Centrão na Câmara por uma anistia aos acusados e condenados por participar da tentativa de golpe de Estado e do 8 de Janeiro, o que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro. A reação envolve o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Uma proposta do senador que reduz as penas dos condenados foi negociada com uma ala do STF em troca do arquivamento do projeto que pede uma anistia ampla. Lula prometeu manter os indicados por Alcolumbre no governo, mesmo após o União Brasil ter anunciado o rompimento com a gestão do petista, no início da semana. Mas um dos textos articulados pela bancada bolsonarista na Câmara para anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e os condenados pelo 8 de Janeiro prevê o perdão total a todos os alvos do Supremo por atos antidemocráticos desde 2019.

Em entrevista à Rádio Eldorado, o cientista político Cláudio Couto, professor do Departamento de Gestão Pública da FGV EAESP, considerou como "um mal menor" a proposta de Alcolumbre e contestou o argumento do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que de que a anistia promoveria a "pacificação" do País. "Isso é referendar a legitimidade do golpe", afirmou.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

EUA envia caças a Porto Rico após denunciar que Venezuela sobrevoou um de seus navios

UE impõe multa de R$ 18,75 bi ao Google por práticas publicitárias abusivas

Senado oficializa afastamento de 116 dias de Marcos do Val por saúde

Nicarágua inicia transição antecipada do poder de Ortega para Murillo

'Make Britain great again': Nigel Farage imita Trump em abertura de congresso do partido Reform UK

Empresário que matou gari pediu socorro de coronel da PM: 'Amigo, me ajuda'

Antes da frente fria, estados encaram calor forte e risco de temporais

Lula almoça com Múcio, comandantes e ex-chefes das Forças Armadas

Vendedor é demitido após comemorar venda abusiva de carro para mãe solo

Morre cineasta Silvio Tendler, aos 75 anos

EUA enviam caças ao Caribe para combater drogas em meio a tensão com Venezuela, dizem fontes