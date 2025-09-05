Anisimova vence Osaka e vai enfrentar Sabalenka na final do US Open

Topo

A tenista americana Amanda Anisimova, número 9 do mundo, derrotou a japonesa Naomi Osaka (N.24) na madrugada desta sexta-feira (5) e se classificou para enfrentar na final do US Open a bielorrussa Aryna Sabalenka (N.1), atual campeã do torneio.

Anisimova, vice-campeã de Wimbledon em julho, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (4/7), 7-6 (7/3) e 6-3, e impediu Osaka de chegar à sua primeira final de Grand Slam desde 2021.

