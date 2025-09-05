Topo

Notícias

Amor de casal: veja 36 mensagens bíblicas para inspirar o relacionamento

Casal feliz - iStock
Casal feliz Imagem: iStock
do UOL

Do UOL, em São Paulo

05/09/2025 11h03

O amor é um dos maiores presentes que Deus nos deu, e a Bíblia traz ensinamentos profundos sobre como cultivar um relacionamento saudável, respeitoso e duradouro. Esses versículos falam sobre união, paciência, fidelidade e cuidado mútuo, sendo ideais para inspirar casais em qualquer fase da vida.

Veja abaixo 36 versículos sobre amor de casal para que você possa refletir, compartilhar com a pessoa amada ou usar em momentos especiais, como aniversários de namoro ou casamento.

  1. "O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha." - 1 Coríntios 13:4
  2. "Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe." - Mateus 19:6
  3. "Melhor é serem dois do que um, porque têm melhor paga do seu trabalho." - Eclesiastes 4:9
  4. "Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito." - Colossenses 3:14
  5. "O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua esposa, e da mesma forma a esposa para com o seu marido." - 1 Coríntios 7:3
  6. "Vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil." - 1 Pedro 3:7
  7. "Que cada um ame a sua esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido." - Efésios 5:33
  8. "Muitas águas não podem apagar o amor; os rios não conseguem levá-lo na correnteza." - Cantares 8:7
  9. "Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu." - Cantares 6:3
  10. "O amor cobre todas as transgressões." - Provérbios 10:12
  11. "Alegrem-se com a esposa da sua juventude." - Provérbios 5:18
  12. "O amor seja sincero. Odeiem o que é mau; apeguem-se ao que é bom." - Romanos 12:9
  13. "Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente." - 1 Timóteo 5:8
  14. "O Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros." - 1 Tessalonicenses 3:12
  15. "O amor nunca falha." - 1 Coríntios 13:8
  16. "Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela." - Efésios 5:25
  17. "Eu encontrei aquele a quem a minha alma ama." - Cantares 3:4
  18. "Completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude." - Filipenses 2:2
  19. "Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente." - Efésios 4:32
  20. "E que o Senhor conduza os corações de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo." - 2 Tessalonicenses 3:5
  21. "Quem encontra uma esposa encontra algo excelente; recebeu uma bênção do Senhor." - Provérbios 18:22
  22. "Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças." - Marcos 12:30
  23. "Não deixem de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm." - Hebreus 13:16
  24. "Sejam dedicados uns aos outros com amor fraternal." - Romanos 12:10
  25. "O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti." - Números 6:24-25
  26. "O amor e a fidelidade jamais o abandonem; prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração." - Provérbios 3:3
  27. "Regozijem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se!" - Filipenses 4:4
  28. "Que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações." - Colossenses 3:15
  29. "Ame o seu próximo como a si mesmo." - Marcos 12:31
  30. "Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-se uns aos outros com amor." - Efésios 4:2
  31. "O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele." - Lamentações 3:25
  32. "Deem graças em todas as circunstâncias." - 1 Tessalonicenses 5:18
  33. "Bem-aventurados os que promovem a paz." - Mateus 5:9
  34. "Guardarei no coração a tua palavra para não pecar contra ti." - Salmos 119:11
  35. "O Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz." - Salmos 145:17
  36. "Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu." - Cantares 2:16

Relacionadas

Palavras de motivação: 100 frases para superar obstáculos

Bom dia sábado abençoado por Deus: 70 mensagens para um dia de paz

Palavras motivacionais: 100 ideias para renovar sua força

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Hamas divulga vídeo de reféns israelenses mantidos em Gaza

Porsche e celulares do influenciador Gato Preto são apreendidos pela polícia em SP

Desemprego nos EUA vai a 4,3% em agosto, com novos postos de trabalho em queda

Amor de casal: veja 36 mensagens bíblicas para inspirar o relacionamento

STJ demite primeiro servidor envolvido em esquema de venda de decisões para lobista

Incêndios na Amazônia comprometem qualidade do ar em outros países, aponta relatório

Justiça devolve patente de caneta emagrecedora 'irmã do Ozempic'; e agora?

Lactalis Brasil anuncia R$ 400 milhões em investimentos no RS até 2028

Estudo analisa relação dos paulistanos com o tempo gasto nos deslocamentos pela cidade

CPMI do INSS: Contag arrecadou R$ 3,4 bilhões e seguiu faturando mesmo após alerta da CGU

Europa inaugura potente supercomputador para tentar contornar atraso na corrida pela IA