Aluguel residencial sobe 0,28% em agosto, após alta de 0,06% em julho, revela FGV

05/09/2025 08h28

Os aluguéis residenciais aumentaram 0,28% em agosto, após terem subido 0,06% em julho. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) nesta sexta-feira, 5.

O índice acumulou uma alta de 4,08% nos 12 meses encerrados em agosto, ante um avanço de 5,79% nos 12 meses terminados em julho.

"A desaceleração mais forte na variação dos aluguéis em 12 meses tem dois componentes importantes. Em agosto do ano passado partimos de uma base elevada, com 1,93% de alta mensal, em comparação com os 0,28% observados neste ano. O segundo ponto é que a política monetária suficientemente restritiva tem gerado os efeitos esperados, com um impulso de crédito menor, mas também com impacto nos preços da economia, inclusive nos aluguéis residenciais, que são bastante sensíveis às condições das taxas de juros", avaliou o economista Matheus Dias, do Ibre/FGV, em nota oficial.

O IVAR foi criado para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis no Brasil, com informações obtidas diretamente de contratos assinados entre locadores e locatários sob intermediação de empresas administradoras de imóveis. Até então, a FGV coletava informações de anúncios de imóveis residenciais para locação, e não os valores efetivamente negociados.

Quanto aos resultados das quatro capitais que integram o índice da FGV, o aluguel residencial em São Paulo passou de um aumento de 0,09% em julho para uma alta de 0,06% em agosto. No Rio de Janeiro, o índice saiu de redução de 0,01% para alta de 0,27% no período; em Belo Horizonte, de recuo de 0,03% em julho para aumento de 0,40% em agosto; e em Porto Alegre, de aumento de 0,11% para elevação de 0,59%.

No acumulado em 12 meses, os aluguéis avançaram 1,82% em São Paulo; 7,93% em Belo Horizonte; 3,82% no Rio de Janeiro; e 4,56% em Porto Alegre.

