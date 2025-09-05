'Como cápsula do tempo': família visita casa fechada há 20 anos no Líbano

A criadora de conteúdo Yasmin Yassine, 30, é filha de pai libanês. Ahmad Yassine, 66, chegou ao Brasil aos 19 anos. Seus pais —avós de Yas— vieram para São Paulo fugindo da guerra civil que assolava o país na década de 1970. Neste ano, uma viagem em família o levou de volta à sua terra natal e o que encontraram lá foi emocionante.

"Minha família chegou ao Brasil sem falar português e, no início, moraram todos juntos numa casa no subsolo, sem janelas. Aos poucos, cada um começou a trabalhar com algum tipo de comércio. Meu pai foi mascate, vendendo produtos de cama, mesa e banho de porta em porta", conta a influenciadora.

Para ajudá-lo, devido ao idioma, um primo escrevia para ele, em árabe, o nome e endereço dos clientes, além do número de prestações em que a mercadoria seria vendida. Segundo Yas, foi assistindo à TV e lendo jornal que Ahmad aprendeu português.

Yas e sua família visitando a casa onde seu pai nasceu no Líbano Imagem: Acervo pessoal

De volta ao Líbano

A influenciadora conta que sempre sonhou em fazer uma viagem ao Líbano com o pai. "Alguns tios e meus avós chegaram a visitar o país novamente, mas ele não. Era um sonho nosso levá-lo de volta às origens —e, para mim e meu irmão, também seria a primeira vez", diz.

Quase que a viagem deu errado. Duas semanas antes do embarque, Israel e Irã começaram um conflito, o que preocupou a família. Mas, com o cessar-fogo, eles decidiram manter os planos.

Meu pai é de uma cidade no interior, longe das áreas de conflito. Quando chegamos a Beirute, ele ficou emocionado ao perceber que o aeroporto era completamente diferente do que lembrava. Na época dele, por exemplo, havia um relógio gigante, que não existe mais.

Yasmin Yassine

A casa no final da rua, com a parede amarela Imagem: Acervo pessoal

A recepção da família que ainda mora no país foi muito calorosa. Teve banquete, festa, reencontros. "Cerca de 28 parentes que moram aqui também viajaram para a cidade onde estávamos. Fomos recebidos com música, palmas, fartura de comida e muita alegria", relembra Yas.

A parte mais aguardada da viagem era visitar a casa onde seu pai nasceu, que havia sido aberta pela última vez em 2005, quando os avós foram ao Líbano. Eles deixaram tudo como estava, acreditando que voltariam, mas morreram no Brasil em 2017 e 2018.

A casa permaneceu fechada desde então, sendo cuidada por uma família vizinha.

Pai de Yas encontrou os amigos de infância no local Imagem: Acervo pessoal

Beijando o chão

"Ao chegarmos, meu pai se emocionou logo no portão, onde estava escrito 'Alá' (Deus, em árabe). Ele beijou o chão, viu as plantações e árvores que ajudou a cultivar —como a parreira e a ameixeira— e começou a chamar os vizinhos, que ficaram surpresos de vê-lo quase 50 anos depois", relata Yas.

"Esse é o pé de ameixa que eu plantei. É a nossa casa e está inteira ainda", dizia o pai ao revisitar a casa depois de tanto tempo.

Para entrar no imóvel, a família usou luvas e máscaras. Como estava tudo guardado há muito tempo, acharam melhor se proteger antes de tocar nos itens armazenados —que permaneciam em seus respectivos lugares.

Roupas ficaram alinhadas dentro do guarda-roupa do quarto dos avós de Yas Imagem: Acervo pessoal

Tudo estava como meus avós deixaram: a cama desfeita com o Alcorão em cima, roupas passadas e penduradas nos armários, o pijama da minha avó, o leite de rosas que ela usava no rosto, as louças guardadas para visitas, documentos antigos, como uma certidão de nascimento dos filhos. Apesar da poeira e das teias de aranha, parecia que eles chegariam a qualquer momento. Foi uma emoção indescritível, todos choraram.

Yasmin Yassine

Dentro, havia móveis antigos, uma TV de caixa, um fogão da época de Ahmad e o sistema de aquecimento tradicional para o inverno, já que o frio pode ser rigoroso. Os nove filhos e os avós de Yas dividiam apenas um banheiro.

Ver meu pai tão emocionado foi como entrar numa cápsula do tempo -- ou, como costumo dizer, visitar o meu próprio coração. Foi a realização de um sonho e me ajudou a entender melhor sua personalidade e seus hábitos.

Yasmin Yassine

O Alcorão estava em cima da cama dos avós de Yas, como eles deixaram Imagem: Acervo pessoal

Ela diz que, mesmo após 47 anos no Brasil, seu pai não perdeu o jeito libanês de ser.

A família decidiu não levar nenhuma lembrança. Ao fim da viagem, fizeram outros planos: restaurar o imóvel e continuar a mantê-lo na família. "A estrutura está boa, precisa apenas de reforma e limpeza", conta.

A sala de estar ainda estava com os sofás Imagem: Acervo pessoal

A família fez um pacto para voltar pelo menos uma vez ao ano.

"Essa viagem não apenas nos reconectou com a família no Líbano, mas também uniu novamente os parentes brasileiros que estavam distantes desde a morte dos meus avós. Foi, sem dúvida, uma das experiências mais ricas e transformadoras da minha vida."