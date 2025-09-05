Topo

Notícias

Alckmin: 'Indulto é golpismo de marcha ré; isso é inadmissível'

São Paulo

05/09/2025 19h49

O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, disse que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não deveria servir de justificativa para a aplicação de tarifas contra produtos brasileiros nos Estados Unidos. Ao abordar a movimentação da oposição pela anistia a participantes de atos antidemocráticos, Alckmin definiu o indulto como um "golpismo de marcha ré".

"O indulto é golpismo de marcha ré. Isso é inadmissível", comentou Alckmin após participar do leilão de concessão das obras do túnel submerso entre Santos e Guarujá, no litoral paulista. Segundo Alckmin, a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar produtos brasileiros por ver uma caça às bruxas contra Bolsonaro não tem fundamento.

"Imagine o seguinte, a Suprema Corte americana abre um processo contra, por exemplo, o Barack Obama ex-presidente dos EUA. E nós, brasileiros, não concordamos. Então, vamos aumentar a tarifa. Não tem justificativa para isso", disse Alckmin.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Lula critica possível anistia a Bolsonaro: 'Está se autocondenando'

Veja dezenas sorteadas da Lotomania; prêmio é de R$ 529 mil

Dupla Sena tem prêmio estimado de R$ 7 milhões; confira números sorteados

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 2,3 milhões; confira dezenas

Venezuela condena ação dos EUA que matou 11 em navio no Caribe: 'Massacre'

Homem fica soterrado após desmoronamento de obra na zona leste de SP

Trump diz que mais reféns em Gaza podem ter morrido

Reuters remove vídeo de Xi e Putin após TV estatal chinesa cancelar permissão legal para usá-lo

Trump muda nome do Pentágono para Departamento de Guerra: 'Mais apropriado'

EUA detêm centenas de sul-coreanos em fábrica da Hyundai

Trump assina decreto abrindo caminho para que Estados sejam designados como patrocinadores de detenções injustas