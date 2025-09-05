Topo

Notícias

Alckmin: desconto em leilão do túnel Santos-Guarujá foi baixo, mas isso é mercado

São Paulo

05/09/2025 19h49

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, considerou baixo, mas dentro das regras do mercado, o desconto de 0,5% da oferta, feita pela portuguesa Mota-Engil, que arrematou a concessão para a construção do túnel submerso entre Santos e Guarujá, no litoral paulista. "Isso é mercado. Foram dois consórcios, duas empresas disputando. Foi o maior desconto. Claro que não é o ideal, é pequeno, mas foi o resultado do leilão", comentou em entrevista a jornalistas após o certame realizado na B3.

Segundo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o ano de 2031 é o prazo limite para a entrega do túnel. "Se puder ser entregue antes, melhor."

Ele ressaltou que os recursos do governo para as obras estão garantidos, de modo que o projeto não vai atrasar por falta de verbas federais, provenientes da autoridade portuária. "Não será falta de recurso. Aí é superar as dificuldades de engenharia, de desapropriação e entregar a obra", comentou o vice-presidente.

Assim como já havia ressaltado em seu discurso, Alckmin voltou a lembrar que o Porto de Santos tinha sido incluído no programa de privatização durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Se o porto tivesse sido privatizado, reiterou, o túnel não estaria, agora, para ser construído. "Nós não estaríamos aqui. Foi exatamente porque continuou a autoridade portuária com o povo brasileiro, com o Estado Federal, é que se viabilizou esta boa parceria com o governo estadual para a gente poder avançar", afirmou o vice-presidente.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Lula critica possível anistia a Bolsonaro: 'Está se autocondenando'

Veja dezenas sorteadas da Lotomania; prêmio é de R$ 529 mil

Dupla Sena tem prêmio estimado de R$ 7 milhões; confira números sorteados

Quina sorteia prêmio acumulado de R$ 2,3 milhões; confira dezenas

Venezuela condena ação dos EUA que matou 11 em navio no Caribe: 'Massacre'

Homem fica soterrado após desmoronamento de obra na zona leste de SP

Trump diz que mais reféns em Gaza podem ter morrido

Reuters remove vídeo de Xi e Putin após TV estatal chinesa cancelar permissão legal para usá-lo

Trump muda nome do Pentágono para Departamento de Guerra: 'Mais apropriado'

EUA detêm centenas de sul-coreanos em fábrica da Hyundai

Trump assina decreto abrindo caminho para que Estados sejam designados como patrocinadores de detenções injustas