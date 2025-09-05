Alcaraz bate Djokovic e vai à final do US Open

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, venceu de forma inapelável o sérvio Novak Djokovic (N.7) nesta sexta-feira (5) e se classificou para a final do US Open.

Alcaraz fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4, 7-6 (7/4) e 6-2, em duas horas e 23 minutos na quadra central de Flushing Meadows.

No próximo domingo, o espanhol de 22 anos buscará seu segundo título em Nova York contra o vencedor da outra semifinal, entre o canadense Felix Auger-Aliassime (N.27) e o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e atual campeão.

gbv/ma/cb

© Agence France-Presse