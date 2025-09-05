Topo

Akazawa diz que acordo de investimentos nos EUA também deve beneficiar o Japão

São Paulo

05/09/2025 07h20

O principal negociador comercial do Japão, Ryosei Akazawa, disse que o acordo de investimento de US$ 550 bilhões nos Estados Unidos também deve beneficiar o Japão. "Como parceiro especial dos Estados Unidos, o Japão cooperará para construir cadeias de suprimentos para setores críticos de segurança econômica dentro dos Estados Unidos de uma forma que também beneficie o Japão", afirmou.

"É natural que as intenções do lado dos Estados Unidos - e ainda mais do presidente Trump - sejam fortemente refletidas." Um memorando de entendimento assinado pelos dois países na quinta-feira, 4, garante a participação do Japão nas discussões, acrescentou Akazawa.

*Com informações da Dow Jones Newswires

