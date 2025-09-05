Topo

Notícias

Agosto de 2025 igualou o de 2024 como o mais quente já registrado na Espanha

05/09/2025 07h58

A temperatura média de agosto igualou a do mesmo mês de 2024, com ambos sendo os meses de agosto mais quentes desde o início dos registros na Espanha, anunciou a agência estatal de meteorologia Aemet.

"Os dois últimos meses de agosto foram os mais quentes da série histórica, com 25°C de média, ou seja, 2ºC acima da média para o mês", afirmou a Aemet em um comunicado. 

Agosto foi "extremamente quente" e caracterizado por uma prolongada onda de calor de 16 dias, a mais intensa desde o início dos registros no país, lembrou a agência nacional.

Durante o período, os termômetros atingiram picos de até 45,8ºC no sul da Espanha, destacou a Aemet.

As temperaturas elevadas intensificaram uma das piores ondas de incêndios florestais que devastaram o país nos últimos anos, com o balanço de quatro mortos e mais de 350.000 hectares queimados.

Na Espanha, país europeu na linha de frente das mudanças climáticas, os últimos três anos foram os mais quentes da série histórica, com várias ondas de calor e recordes de temperatura. 

Segundo a agência, desde 1975 foram registradas 77 ondas de calor na Espanha, seis delas com uma anomalia de 4ºC ou mais.

Cinco ondas de calor aconteceram desde 2019, um indício do agravamento dos fenômenos. 

Os cientistas alertam há anos sobre o impacto das mudanças climáticas nas ondas de calor, secas e outros fenômenos meteorológicos extremos, cada vez mais intensos e frequentes.

