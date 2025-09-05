Aeronaves militares venezuelanas voaram perto de navio de guerra dos EUA em "ação provocativa", diz Pentágono

Por Phil Stewart e Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - Dois caças F-16 venezuelanos sobrevoaram um destróier da Marinha dos EUA no Caribe na quinta-feira, disse uma autoridade norte-americana à Reuters, desencadeando uma severa advertência dos EUA à Venezuela contra a interferência nas crescentes operações militares dos EUA no Caribe.

O incidente, que, segundo o Pentágono, ocorreu em águas internacionais, aumenta ainda mais as tensões apenas dois dias depois que um ataque dos EUA matou 11 pessoas a bordo de um navio da Venezuela que, de acordo com o presidente Donald Trump, estava transportando narcóticos ilegais.

Especialistas jurídicos levantaram questões sobre o ataque, apesar dos argumentos do governo Trump de que tem autoridade para atacar supostos membros da gangue criminosa Tren de Aragua que traficam drogas para os Estados Unidos, depois que Washington a designou como organização terrorista no início deste ano.

Em uma declaração concisa confirmando apenas as linhas gerais do incidente, o Pentágono equiparou o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro a um cartel de narcotráfico, alegações que Caracas nega. Trump acusou Maduro de comandar o Tren de Aragua.

"Hoje, duas aeronaves militares do regime de Maduro voaram perto de um navio da Marinha dos EUA em águas internacionais", disse o Pentágono em um comunicado, chamando de "ação altamente provocativa".

"O cartel que governa a Venezuela é fortemente aconselhado a não prosseguir com qualquer esforço para obstruir, deter ou interferir nas operações antidrogas e antiterrorismo realizadas pelas Forças Armadas dos EUA."

O Ministério das Comunicações da Venezuela não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Uma autoridade dos EUA, falando sob condição de anonimato, disse que os aviões militares venezuelanos eram F-16 e que eles sobrevoaram o USS Jason Dunham.