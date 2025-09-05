Ações da China recuperam terreno perdido, mas registram maior queda semanal desde abril

Por Jiaxing Li

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas recuperaram, nesta sexta-feira, quase todo o terreno perdido na sessão anterior, mas ainda assim registraram a maior queda semanal em cinco meses, à medida que uma corrida de alta estelar se esvai.

No fechamento, o índice de Xangai, teve alta de 1,2%, cerca de 12 pontos acima do nível psicológico chave de 3.800, caindo 1,2% na semana, enquanto o índice CSI300 , que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 2,2%, mas caiu 0,8% na semana, sua maior queda desde o final de julho.

As ações de tecnologia, que suportaram o peso das perdas de quinta-feira, lideraram a recuperação na sexta-feira. O setor de IA teve alta de 5% e as ações de semicondutores subiram 3%.

Os operadores disseram que houve compras nas quedas depois que uma onda de realização de lucros que se seguiu ao maior desfile militar da história da China diminuiu. Os mercados também se livraram em grande parte do nervosismo desencadeado por uma reportagem da Bloomberg News de que Pequim está considerando medidas para conter a especulação excessiva com ações.

O banco central da China disse na quinta-feira que injetaria 1 trilhão de iuanes (US$140 bilhões) no sistema bancário na sexta-feira por meio de operações compromissadas reversas definitivas para manter a liquidez "razoavelmente ampla", o que foi interpretado por alguns como um gesto destinado a acalmar os investidores.

(US$ 1 = 7,1529 iuanes chineses)

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,03%, a 43.018 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,43%, a 25.417 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,24%, a 3.812 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 2,18%, a 4.460 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,13%, a 3.205 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,30%, a 24.494 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,31%, a 4.310 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,51%, a 8.871 pontos.

(Reportagem de Jiaxing Li em Hong Kong)