Acidente com dois ônibus deixa 4 mortos e 27 feridos em Juiz de Fora (MG)

Quatro pessoas morreram e 27 ficaram feridas em um acidente envolvendo dois ônibus no km 779 da BR-040, no Distrito Industrial, em Juiz de Fora (MG).

O que aconteceu

Ônibus da Viação Cometa bateu em ônibus da linha 743 - Distrito de Toledos. Segundo a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, o veículo urbano estava parado no ponto para a entrada de passageiros quando foi atingido na traseira, "com violência", pelo ônibus de viagem. A ocorrência foi registrada por volta das 14h30.

Dez pessoas ficaram gravemente feridas. O corpo de bombeiros informou que uma criança está entre os mortos.

Hospital foi reservado para atendimento exclusivo às vítimas do acidente. Em nota, a prefeitura avisou que o Hospital de Pronto-Socorro do município receberá apenas as vítimas graves do acidente. Demais feridos "devem se dirigir às UPAs e UBSs". De acordo com o Samu, três ambulâncias foram encaminhadas ao local.

Ônibus urbano ficou atravessado na rodovia Imagem: Divulgação/Bombeiros MG

Rodovia foi fechada no sentido Belo Horizonte. O trânsito foi desviado para a saída 778. Agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Concer (concessionária que administra a via) também atuam no local.