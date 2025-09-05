Topo

ABBC: medidas do BC são avanço importante e fortalecem segurança do sistema, mas é preciso mais

05/09/2025 15h15

A Associação Brasileira de Bancos (ABBC) avalia que as novas medidas anunciadas nesta sexta-feira, 5, pelo Banco Central, que incluem a limitação do Pix a R$ 15 mil para instituições de pagamentos não autorizadas, como um "avanço importante", representando um "primeiro passo na direção correta para ampliar a proteção do sistema frente a fraudes e riscos associados às transações digitais".

A ABBC, porém, destaca que espera medidas adicionais do BC ao longo das próximas semanas. "Neste contexto, apoia as medidas adicionais que virão nos próximos dias, entendendo que essas restrições são importantes para proteger os clientes e a sociedade", afirma em nota à imprensa.

A associação observa que tem mantido contato frequente com o regulador "reiterando seu compromisso institucional com o aperfeiçoamento das políticas e práticas de prevenção de fraudes e colaborando do ponto de vista técnico".

Para a ABBC, as novas regras divulgadas pelo BC nesta sexta-feira ampliam os mecanismos de proteção e mitigação de riscos no âmbito dos pagamentos e transações digitais. "A ABBC ressalta ainda a importância de que o regulador e as instituições financeiras mantenham capacidade de resposta célere e eficaz diante de novos cenários e potenciais ameaças."

Nesta sexta, o BC anunciou um conjunto de regras que representam um aperto na regulação do sistema financeiro. O objetivo é fechar brechas exploradas pelos criminosos em ataques à infraestrutura do sistema para desviar recursos, sobretudo via Pix. Entre as novas medidas, o regulador ressalta que nenhuma instituição de pagamento poderá começar a operar sem prévia autorização.

