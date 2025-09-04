Zelensky celebra primeiro 'passo concreto' para envio de tropas à Ucrânia em caso de cessar-fogo

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, comemorou nesta quinta-feira (4) o compromisso de 26 países de enviar tropas para a Ucrânia ou estar presentes em terra, mar e ar para garantir a segurança da Ucrânia após um hipotético cessar-fogo com a Rússia.

"Vinte e seis países concordaram em fornecer garantias de segurança à Ucrânia. Acredito que hoje, pela primeira vez em muito tempo, este é o primeiro passo concreto tão sério", declarou o presidente ucraniano em Paris.

