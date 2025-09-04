Topo

Zelenskiy diz que aliados têm estrutura geral para garantias de segurança para Ucrânia

04/09/2025 12h09

KIEV (Reuters) - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quinta-feira que Kiev e seus aliados têm um entendimento de uma estrutura geral para garantias de segurança, e que os documentos estavam sendo preparados em cada um dos países que concordaram em contribuir.

Em uma coletiva de imprensa em Paris, ele acrescentou que um forte exército ucraniano será fundamental para tais compromissos e pediu que as empresas de defesa europeias aumentem seu trabalho até a capacidade total.

(Reportagem de Yuliia Dysa)

