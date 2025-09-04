Williams, do Fed, prevê cortes graduais nas taxas de juros se economia apresentar desempenho esperado

Por Michael S. Derby

NOVA YORK (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta quinta-feira que uma redução gradual nos custos de empréstimos de curto prazo é garantida ao longo do tempo se a economia cumprir sua previsão atual de aumentos modestos no desemprego e uma suavização das tendências de inflação no próximo ano.

A atual definição da política monetária em níveis "modestamente restritivos" é "apropriada", dada a situação atual da economia, disse Williams no texto de um discurso a ser proferido em uma reunião do Clube Econômico de Nova York.

Mas, olhando para frente, "se o progresso em nossas metas de duplo mandato continuar como em minha previsão básica, acredito que será apropriado mover as taxas de juros para uma postura mais neutra ao longo do tempo", disse Williams.

Ele observou que o Fed enfrenta um esforço de equilíbrio para garantir que as tarifas do presidente norte-americano, Donald Trump, não alimentem uma escalada prolongada nas pressões inflacionárias e, ao mesmo tempo, garantir que as taxas não sejam mantidas tão altas a ponto de prejudicar o mercado de trabalho.

Williams disse que o crescimento se moderou devido ao comércio e a outras incertezas políticas, e o mercado de trabalho esfriou, embora permaneça atualmente em equilíbrio. Ele disse que prevê um crescimento do PIB entre 1,25% e 1,50% este ano, com a taxa de desemprego, atualmente em 4,2%, subindo para 4,5% no próximo ano.

O chefe do Fed de Nova York também disse que as tarifas estão tendo um claro impacto de alta sobre a inflação e provavelmente elevarão as pressões sobre os preços em 1,0% a 1,5% este ano. Quanto à inflação geral, ele disse que o Índice de Preços de Gastos de Consumo Pessoal deve ficar entre 3% e 3,25% este ano, antes de cair para 2,5% no próximo ano e voltar à meta de 2% em 2027.

"Felizmente, não estou vendo sinais de amplificação ou efeitos de segunda ordem das tarifas sobre as tendências mais amplas da inflação", disse Williams.

REUNIÃO DE POLÍTICA MONETÁRIA

Williams é uma das últimas autoridades do Fed programadas para falar antes de o banco central entrar em seu habitual período de silêncio antes da reunião de política monetária de 16 e 17 de setembro. A expectativa geral é que o Fed reduza sua taxa de juros básica em um quarto de ponto percentual da atual faixa de 4,25% a 4,50%, conforme busca fornecer algum suporte potencial para um mercado de trabalho em desaceleração, mesmo com a inflação permanecendo alta e sob pressão das tarifas comerciais de Trump.

O chair do Fed, Jerome Powell, pareceu abrir a porta para um corte na taxa de juros este mês em um discurso no final de agosto, embora várias outras autoridades do Fed tenham indicado cautela em relação à redução dos custos dos empréstimos devido a uma perspectiva de inflação ainda incerta.

A perspectiva de um corte nas taxas pode ser afetada pela divulgação, na sexta-feira, do relatório de emprego dos EUA de agosto. A fraqueza em julho, juntamente com as grandes revisões para baixo dos meses anteriores, abalou os mercados, e mais problemas nesse caso dariam às autoridades espaço para cortar as taxas este mês.

Um relatório de empregos saudável poderia ofuscar a necessidade de um corte.