Wall St tem pouca variação após dados fracos do mercado de trabalho; Salesforce pesa no Dow Jones

Por Purvi Agarwal e Ragini Mathur

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street tinham pouca movimentação nesta quinta-feira após um relatório mais fraco do que o esperado de criação de vagas de trabalho no setor privado dos Estados Unidos, enquanto as ações da Salesforce caíam, uma vez que a empresa de nuvem apresentou uma previsão de receita pessimista.

O setor privado dos EUA abriu menos vagas do que o previsto em agosto, enquanto os pedidos semanais de auxílio-desemprego ficaram mais altos do que o esperado, nos dados mais recentes que apontam para um arrefecimento das condições do mercado de trabalho.

As apostas dos operadores em um corte na taxa de juros em setembro permaneceram em mais de 97%, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME. Um corte de 25 pontos-base foi amplamente precificado após os números desanimadores de criação de vagas de julho, comentários dovish do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, e um relatório fraco de vagas em aberto em julho.

O foco agora se volta para o relatório do governo de vagas fora do setor agrícola na sexta-feira.

"Tivemos uma leitura mais fraca da ADP, mas não o suficiente para indicar uma desaceleração significativa ou qualquer mudança na tendência de afrouxamento do Fed", disse Eric Teal, diretor de investimentos da Comerica Wealth Management.

"O mercado está esperando ver algum enfraquecimento que tornará mais forte a justificativa para o afrouxamento monetário."

Enquanto isso, a Salesforce caía 8% depois de prever a receita do terceiro trimestre abaixo das estimativas de Wall Street na quarta-feira, sinalizando uma monetização atrasada para sua plataforma de agente de IA.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,11%, para 45.225,17 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,04%, para 6.450,97 pontos, e o Nasdaq Composite perdia 0,01%, para 21.499,30 pontos.

(Reportagem de Purvi Agarwal e Ragini Mathur em Bengaluru)