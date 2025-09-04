Topo

Notícias

Vice-presidente da Comissão Europeia classifica situação em Gaza como 'genocídio'

04/09/2025 11h46

A vice-presidente da Comissão Europeia, a espanhola Teresa Ribera, classificou nesta quinta-feira (4) a situação em Gaza como "genocídio" e criticou o bloco de 27 países por não agir para detê-lo.

Ela é a primeira integrante do Executivo europeu a se expressar dessa forma.

"O genocídio em Gaza evidencia o fracasso da Europa em agir e falar a uma só voz, enquanto se propagam manifestações pelas cidades europeias", afirmou Ribera durante um discurso na Universidade Sciences Po Paris.

Os 27 países da União Europeia se mostraram particularmente divididos quanto à atitude a adotar em relação a Israel desde o início da sua guerra em Gaza contra o Hamas, em resposta ao ataque lançado por este movimento islamista palestino em 7 de outubro de 2023 em território israelense.

Vários países, entre eles a Alemanha, insistem no direito de Israel de se defender, respeitando o direito internacional, enquanto outros, como a Espanha, denunciam há vários meses um "genocídio" contra os palestinos de Gaza.

Essas divisões paralisam qualquer ação europeia sobre o assunto.

No final de junho, a Comissão Europeia considerou que Israel violava um artigo do acordo de associação que o une à UE, em matéria de respeito pelos direitos humanos.

Em resposta, propôs suspender alguns financiamentos europeus para start-ups israelenses. Mas essa decisão ainda não obteve a aprovação dos Estados-membros, apesar de semanas de conversas.

del/ec/meb-hgs/mb/jmo/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Cinco portugueses, dois coreanos e um suíço identificados entre os mortos em acidente em Lisboa (Ministério Público)

Ataque israelense deixa ao menos 44 mortos em Gaza, afirma Defesa Civil

Josias: 'Decisão do BC sobre banco Master é acertada, mas insuficiente'

Versículos sobre ansiedade: 33 mensagens bíblicas para ter paz e confiança

Pai tenta recriar 'Largados e Pelados' com o filho e os dois desaparecem

Macron recorre à esquerda para tentar sobreviver à crise política na França

26 países estão prontos para participar da força pós-guerra na Ucrânia, diz Macron

Câmara aprova compra de travessa por condomínio no bairro Jardins, em SP

David Pablos revela o lado mais terno dos 'caminhoneiros' do México no Festival de Veneza

Dois brasileiros estão entre feridos de acidente com bondinho em Portugal

Volume armazenado em mananciais da RMSP recua para 36,2%, mostra Sabesp