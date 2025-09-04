'Vi que era possível e fui atrás', diz jovem com bolsa de R$ 2 mi nos EUA

Uma estudante da rede pública do Rio de Janeiro conseguiu bolsa integral de mais de R$ 2 milhões para estudar no Smith College, instituição dos EUA conhecida por formar lideranças femininas em todo o mundo.

O que aconteceu

Ana Carolina Rangel, 18, ganhou uma bolsa de R$ 2,2 milhões que cobre todos os custos para estudar no exterior. Aluna da Escola Técnica Estadual João Barcelos Martins, em Campos dos Goytacazes (RJ), ela vai cursar economia no Smith College, em Northampton, Massachusetts (EUA), com direito a mensalidade, moradia, alimentação e acesso completo à estrutura do campus.

Liderança em projetos sociais foi o diferencial no processo seletivo. Ana contou ao UOL que sempre gostou de atuar em projetos sociais e já participava de iniciativas de sustentabilidade na escola. A estudante criou um projeto de educação financeira nas redes sociais e fundou o programa Tocando em Frente, que já impactou 14 mil alunos da rede pública.

O intercâmbio com o projeto Jovens Embaixadores colocou Ana no caminho das universidades americanas. A partir da experiência, promovida pela Embaixada dos EUA, ela teve acesso à mentoria Oportunidades Acadêmicas, voltada a estudantes da rede pública que não têm como arcar com o processo de candidatura. "Eu descobri tudo no meio do terceiro ano do ensino médio e precisei me adaptar muito rápido", conta.

O desafio da candidatura

O maior obstáculo que a estudante encontrou ao se candidatar foi o tempo. Enquanto outros candidatos se preparavam desde o 9º ano, ela precisou correr para reunir documentos, manter as melhores notas da turma, liderar projetos e cumprir prazos de inscrição. "Era um furacão: provas, estágio, redações, atividades sociais", relembra.

Para provar domínio do inglês, Ana precisou fazer um exame exigido por universidades americanas. O teste escolhido foi o TOEFL, que avalia leitura, escrita, compreensão oral e fala, e é um dos principais critérios de admissão para estudantes internacionais.

A combinação entre desempenho acadêmico e engajamento social foi decisiva para a aprovação. Para Ana, não houve um único fator determinante, mas o equilíbrio entre boas notas, participação em projetos e uso consistente dos recursos disponíveis.

O impacto da aprovação só bateu quando ela leu o resultado: sua vida ia mudar completamente. "Quando vi o resultado, pensei: agora é para valer, minha vida vai mudar. Foi uma mistura de emoções, entre saudade e empolgação", lembra.

Os pais, que temiam no início a partida da filha, comemoraram bastante. "Eles ficaram inseguros no começo, mas depois torceram muito. Quando chegou o resultado, foi uma festa", afirma. Os amigos da escola também se surpreenderam, já que ela só compartilhou a novidade após a confirmação.

No Smith College, Ana vai cursar economia com concentração em finanças internacionais. Ela espera ampliar a visão de mundo em contato com estudantes de várias nacionalidades. "Aqui eu aprendo tanto em conversas de corredor quanto nos livros", comenta.

A jovem também pretende continuar atuando em projetos sociais. Com o Tocando em Frente, ela sonha em inspirar outros jovens. "Quero que minha história abra caminho para que outras pessoas se enxerguem como capazes de alcançar oportunidades", diz.

Lideranças femininas

Fundado em 1875, o Smith College é uma faculdade americana voltada exclusivamente a mulheres. A universidade integra o grupo das "Sete Irmãs", aliança histórica de instituições criadas para oferecer ensino superior a mulheres nos Estados Unidos. O Smith Collerge oferece mais de 80 áreas de estudo, turmas reduzidas e mantém convênio com outras instituições por meio do consórcio Five College.

Entre as ex-alunas estão a escritora Sylvia Plath e a ativista Gloria Steinem, ícones mundiais da literatura e do feminismo. O Smith também é reconhecido por seu compromisso com inclusão, diversidade econômica e apoio a estudantes de baixa renda e primeira geração no ensino superior.