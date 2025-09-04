Topo

Notícias

'Vi que era possível e fui atrás', diz jovem com bolsa de R$ 2 mi nos EUA

Aos 18, Ana Carolina Rangel cursará economia no Smith College, instituição conhecida por formar lideranças femininas - Arquivo Pessoal/Instagram
Aos 18, Ana Carolina Rangel cursará economia no Smith College, instituição conhecida por formar lideranças femininas Imagem: Arquivo Pessoal/Instagram
do UOL

Maurício Businari

Colaboração para o UOL

04/09/2025 05h30

Uma estudante da rede pública do Rio de Janeiro conseguiu bolsa integral de mais de R$ 2 milhões para estudar no Smith College, instituição dos EUA conhecida por formar lideranças femininas em todo o mundo.

O que aconteceu

Ana Carolina Rangel, 18, ganhou uma bolsa de R$ 2,2 milhões que cobre todos os custos para estudar no exterior. Aluna da Escola Técnica Estadual João Barcelos Martins, em Campos dos Goytacazes (RJ), ela vai cursar economia no Smith College, em Northampton, Massachusetts (EUA), com direito a mensalidade, moradia, alimentação e acesso completo à estrutura do campus.

Relacionadas

Trump planeja enviar Guarda Nacional para Chicago, diz jornal

Escola dos EUA troca professores por IA e cobra mensalidade de R$ 18 mil

Diploma impresso do ensino superior não terá mais validade; e quem já tem?

Liderança em projetos sociais foi o diferencial no processo seletivo. Ana contou ao UOL que sempre gostou de atuar em projetos sociais e já participava de iniciativas de sustentabilidade na escola. A estudante criou um projeto de educação financeira nas redes sociais e fundou o programa Tocando em Frente, que já impactou 14 mil alunos da rede pública.

O intercâmbio com o projeto Jovens Embaixadores colocou Ana no caminho das universidades americanas. A partir da experiência, promovida pela Embaixada dos EUA, ela teve acesso à mentoria Oportunidades Acadêmicas, voltada a estudantes da rede pública que não têm como arcar com o processo de candidatura. "Eu descobri tudo no meio do terceiro ano do ensino médio e precisei me adaptar muito rápido", conta.

O desafio da candidatura

O maior obstáculo que a estudante encontrou ao se candidatar foi o tempo. Enquanto outros candidatos se preparavam desde o 9º ano, ela precisou correr para reunir documentos, manter as melhores notas da turma, liderar projetos e cumprir prazos de inscrição. "Era um furacão: provas, estágio, redações, atividades sociais", relembra.

Para provar domínio do inglês, Ana precisou fazer um exame exigido por universidades americanas. O teste escolhido foi o TOEFL, que avalia leitura, escrita, compreensão oral e fala, e é um dos principais critérios de admissão para estudantes internacionais.

A combinação entre desempenho acadêmico e engajamento social foi decisiva para a aprovação. Para Ana, não houve um único fator determinante, mas o equilíbrio entre boas notas, participação em projetos e uso consistente dos recursos disponíveis.

O impacto da aprovação só bateu quando ela leu o resultado: sua vida ia mudar completamente. "Quando vi o resultado, pensei: agora é para valer, minha vida vai mudar. Foi uma mistura de emoções, entre saudade e empolgação", lembra.

Os pais, que temiam no início a partida da filha, comemoraram bastante. "Eles ficaram inseguros no começo, mas depois torceram muito. Quando chegou o resultado, foi uma festa", afirma. Os amigos da escola também se surpreenderam, já que ela só compartilhou a novidade após a confirmação.

No Smith College, Ana vai cursar economia com concentração em finanças internacionais. Ela espera ampliar a visão de mundo em contato com estudantes de várias nacionalidades. "Aqui eu aprendo tanto em conversas de corredor quanto nos livros", comenta.

A jovem também pretende continuar atuando em projetos sociais. Com o Tocando em Frente, ela sonha em inspirar outros jovens. "Quero que minha história abra caminho para que outras pessoas se enxerguem como capazes de alcançar oportunidades", diz.

Lideranças femininas

Fundado em 1875, o Smith College é uma faculdade americana voltada exclusivamente a mulheres. A universidade integra o grupo das "Sete Irmãs", aliança histórica de instituições criadas para oferecer ensino superior a mulheres nos Estados Unidos. O Smith Collerge oferece mais de 80 áreas de estudo, turmas reduzidas e mantém convênio com outras instituições por meio do consórcio Five College.

Entre as ex-alunas estão a escritora Sylvia Plath e a ativista Gloria Steinem, ícones mundiais da literatura e do feminismo. O Smith também é reconhecido por seu compromisso com inclusão, diversidade econômica e apoio a estudantes de baixa renda e primeira geração no ensino superior.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Israel promete infligir as 10 pragas bíblicas aos rebeldes huthis do Iêmen

Governo Trump pede à Suprema Corte uma decisão rápida sobre as tarifas

Presidente da Guiana, Irfaan Ali, anuncia reeleição para segundo mandato

'Cadê os negativos?': sumiço de fotos de alunos levou à fuga de professor

Brasileira relata tentativa de estupro após TAP a hospedar com estranho

Do sul dos EUA a SP: cidade fundada por americanos já teve festa polêmica

Bolsonaro tentou golpe ou parou em 'atos preparatórios'? Juristas opinam

CPIs começam na Câmara de São Paulo após impasses e decisões da Justiça

Lagosta azul brilhante raríssima impressiona cientistas: 'Uma em 2 milhões'

De olho em candidatura à Presidência, Tarcísio vira fiador da anistia

Balanço de tragédia em Lisboa sobe para 17 mortos e 21 feridos