Versículos sobre ansiedade: 33 mensagens bíblicas para ter paz e confiança
A ansiedade é um desafio que muitos enfrentam diariamente, mas a Bíblia nos ensina a entregar nossos medos e preocupações a Deus. Com fé, podemos encontrar paz, equilíbrio e esperança mesmo nos momentos de inquietação.
Confira abaixo 33 versículos sobre ansiedade que trazem conforto, encorajamento e lembram que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida.
- "Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." - 1 Pedro 5:7
- "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus." - Filipenses 4:6
- "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus." - Filipenses 4:7
- "Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento." - Provérbios 3:5
- "Não se turbe o vosso coração; crede em Deus, crede também em mim." - João 14:1
- "Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus." - 1 Tessalonicenses 5:18
- "Não temas, pois eu sou contigo; não te assombres, pois eu sou teu Deus." - Isaías 41:10
- "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." - Mateus 11:28
- "O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia." - Naum 1:7
- "Em Deus faremos proezas; ele é o nosso refúgio." - Salmos 60:12
- "O Senhor guarda todos os que nele confiam." - Salmos 34:23
- "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá." - Salmos 37:5
- "Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem." - Romanos 12:21
- "Sejam fortes e corajosos. Não se apavorem nem desanimem." - Deuteronômio 31:6
- "O Senhor sustenta os que caem e levanta todos os prostrados." - Salmos 145:14
- "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente." - Salmos 91:1
- "Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." - João 14:27
- "Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis." - Jeremias 33:3
- "Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio." - 2 Timóteo 1:7
- "O Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade." - Salmos 145:18
- "Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações." - Mateus 6:34
- "Busquem primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas." - Mateus 6:33
- "O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei?" - Salmos 27:1
- "No Senhor tenho esperança; jamais serei confundido." - Salmos 71:5
- "Em Deus tenho confiança; não temerei o que me possa fazer o homem." - Salmos 56:4
- "Alegrem-se sempre, orem sem cessar." - 1 Tessalonicenses 5:16-17
- "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia." - Salmos 46:1
- "O Senhor é a minha força e o meu cântico; ele se tornou a minha salvação." - Êxodo 15:2
- "Esforcem-se e tenham coragem; não desanimem." - 1 Crônicas 28:20
- "Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração." - Romanos 12:12
- "O Senhor é fiel; ele fortalecerá e guardará vocês de todo mal." - 2 Tessalonicenses 3:3