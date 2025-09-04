Versículos sobre ansiedade: 33 mensagens bíblicas para ter paz e confiança

Do UOL, em São Paulo

A ansiedade é um desafio que muitos enfrentam diariamente, mas a Bíblia nos ensina a entregar nossos medos e preocupações a Deus. Com fé, podemos encontrar paz, equilíbrio e esperança mesmo nos momentos de inquietação.

Confira abaixo 33 versículos sobre ansiedade que trazem conforto, encorajamento e lembram que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida.