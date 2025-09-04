Topo

Notícias

Versículos sobre ansiedade: 33 mensagens bíblicas para ter paz e confiança

Mensagens para melhorar em momentos de ansiedade - Getty Images
Mensagens para melhorar em momentos de ansiedade Imagem: Getty Images
do UOL

Do UOL, em São Paulo

04/09/2025 13h35

A ansiedade é um desafio que muitos enfrentam diariamente, mas a Bíblia nos ensina a entregar nossos medos e preocupações a Deus. Com fé, podemos encontrar paz, equilíbrio e esperança mesmo nos momentos de inquietação.

Confira abaixo 33 versículos sobre ansiedade que trazem conforto, encorajamento e lembram que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida.

  1. "Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês." - 1 Pedro 5:7
  2. "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus." - Filipenses 4:6
  3. "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus." - Filipenses 4:7
  4. "Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento." - Provérbios 3:5
  5. "Não se turbe o vosso coração; crede em Deus, crede também em mim." - João 14:1
  6. "Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus." - 1 Tessalonicenses 5:18
  7. "Não temas, pois eu sou contigo; não te assombres, pois eu sou teu Deus." - Isaías 41:10
  8. "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." - Mateus 11:28
  9. "O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia." - Naum 1:7
  10. "Em Deus faremos proezas; ele é o nosso refúgio." - Salmos 60:12
  11. "O Senhor guarda todos os que nele confiam." - Salmos 34:23
  12. "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá." - Salmos 37:5
  13. "Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem." - Romanos 12:21
  14. "Sejam fortes e corajosos. Não se apavorem nem desanimem." - Deuteronômio 31:6
  15. "O Senhor sustenta os que caem e levanta todos os prostrados." - Salmos 145:14
  16. "Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente." - Salmos 91:1
  17. "Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." - João 14:27
  18. "Clame a mim, e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis." - Jeremias 33:3
  19. "Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio." - 2 Timóteo 1:7
  20. "O Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade." - Salmos 145:18
  21. "Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações." - Mateus 6:34
  22. "Busquem primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas." - Mateus 6:33
  23. "Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele; ele agirá." - Salmos 37:5
  24. "O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei?" - Salmos 27:1
  25. "No Senhor tenho esperança; jamais serei confundido." - Salmos 71:5
  26. "Em Deus tenho confiança; não temerei o que me possa fazer o homem." - Salmos 56:4
  27. "Alegrem-se sempre, orem sem cessar." - 1 Tessalonicenses 5:16-17
  28. "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia." - Salmos 46:1
  29. "O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia; conhece os que nele confiam." - Naum 1:7
  30. "O Senhor é a minha força e o meu cântico; ele se tornou a minha salvação." - Êxodo 15:2
  31. "Esforcem-se e tenham coragem; não desanimem." - 1 Crônicas 28:20
  32. "Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração." - Romanos 12:12
  33. "O Senhor é fiel; ele fortalecerá e guardará vocês de todo mal." - 2 Tessalonicenses 3:3

Relacionadas

Mensagem de bom dia de Deus: 70 frases para mandar fé e esperança

Bom dia motivacional: 70 frases para levantar o ânimo

Palavras motivacionais: 100 ideias para renovar sua força

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Cinco portugueses, dois coreanos e um suíço identificados entre os mortos em acidente em Lisboa (Ministério Público)

Ataque israelense deixa ao menos 44 mortos em Gaza, afirma Defesa Civil

Josias: 'Decisão do BC sobre banco Master é acertada, mas insuficiente'

Versículos sobre ansiedade: 33 mensagens bíblicas para ter paz e confiança

Pai tenta recriar 'Largados e Pelados' com o filho e os dois desaparecem

Macron recorre à esquerda para tentar sobreviver à crise política na França

26 países estão prontos para participar da força pós-guerra na Ucrânia, diz Macron

Câmara aprova compra de travessa por condomínio no bairro Jardins, em SP

David Pablos revela o lado mais terno dos 'caminhoneiros' do México no Festival de Veneza

Dois brasileiros estão entre feridos de acidente com bondinho em Portugal

Volume armazenado em mananciais da RMSP recua para 36,2%, mostra Sabesp