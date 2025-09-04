Topo

Vendas no varejo da zona do euro caem mais do que o esperado em julho

04/09/2025 06h43

FRANKFURT (Reuters) - O crescimento das vendas no varejo na zona do euro desacelerou ainda mais em julho, levantando dúvidas sobre se o consumo interno poderá continuar compensando o impacto das tarifas dos Estados Unidos sobre a expansão econômica, mostraram dados da Eurostat nesta quinta-feira.

As vendas no varejo nos 20 países que compartilham o euro caíram 0,5% no mês, superando as expectativas de uma queda mensal de 0,2%. Na comparação com o ano anterior, as vendas avançaram 2,2% abaixo do aumento de 2,4% previsto em uma pesquisa da Reuters com economistas.

O crescimento da zona do euro foi inesperadamente forte no primeiro semestre do ano com o aumento do consumo das famílias, e economistas têm debatido se esse movimento será sustentável dado o impacto das tarifas sobre o sentimento e a turbulência econômica.

(Reportagem de Balazs Koranyi)

