Topo

Notícias

Vendas no varejo da Zona do euro caem 0,5% em julho ante junho

São Paulo

04/09/2025 07h12

As vendas no varejo da zona do euro caíram 0,5% em julho ante junho, segundo dados com ajustes sazonais publicados pela agência oficial de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat, nesta quinta-feira, 4. O resultado de julho, porém, ficou acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,9% nas vendas. Na comparação anual, as vendas do setor varejista do bloco tiveram expansão de 2,2% em julho. Os dados das vendas de junho foram revisados, passando a mostrar alta de 0,6% ante maio e ganho anual de 3,5%.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Líder norte-coreano promete apoio total à Rússia e discute parceria com Putin

PGR pede condenação do 'núcleo 4' da trama golpista

'O velho não está bem', diz Carlos Bolsonaro no segundo dia do julgamento do pai

Acordo UE-Mercosul: ruralistas franceses denunciam a concorrência, mas indústria visa alta de vendas

Anvisa proíbe anel que permite medir glicose sem picada de agulha

Luto nacional em Portugal após acidente que deixou 17 mortos em Lisboa

Missão brasileira em Washington tenta frear tarifaço de Trump

Ali, presidente reeleito da Guiana que capitaliza o petróleo e a soberania

Israel promete infligir as 10 pragas bíblicas aos rebeldes huthis do Iêmen

Governo Trump pede à Suprema Corte uma decisão rápida sobre as tarifas

Presidente da Guiana, Irfaan Ali, anuncia reeleição para segundo mandato