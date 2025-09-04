Vendas da Volvo Cars caem 9% em agosto 

ESTOCOLMO (Reuters) - A Volvo Cars vendeu 48.029 carros em agosto, uma queda de 9% em relação ao ano anterior, informou a empresa com sede na Suécia nesta quinta-feira.

A Volvo Cars, que é de propriedade majoritária da chinesa Geely, disse em um comunicado que as vendas de carros totalmente elétricos caíram 28%, representando 20% do volume total de vendas.

As vendas de carros eletrificados como um todo, incluindo também os híbridos plug-in, caíram 17% e representaram 43% do volume total de vendas.

Em julho, a Volvo Cars registrou queda acentuada no lucro trimestral, dizendo que a demanda permaneceu fraca e volátil em meio ao enfraquecimento da confiança do consumidor, enquanto as novas tarifas representaram desafios para o setor automotivo.

(Reportagem de Stine Jacobsen)