Valor do novo auxílio gás será definido por Estado e atualizado periodicamente, informa MME

Brasília

04/09/2025 12h18

O Ministério de Minas e Energia (MME) confirmou nesta quinta-feira, 4, que o valor do benefício no programa "Gás do Povo" será definido por Estado e atualizado periodicamente. Como adiantou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), haverá atualização do custo com base em portaria conjunta do Ministério de Minas e Energia (MME) e do Ministério da Fazenda.

Segundo o MME, a diferenciação do preço por Estado é necessária para "reduzir desigualdades regionais".

O preço de referência não levará em conta o valor do frete para entrega do botijão. O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) tem grandes variações de custos a depender da região.

A portaria sobre os preços de referência terá como base os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no âmbito do Comitê Gestor do programa.

Os revendedores que desejam participar do programa deverão se credenciar voluntariamente junto à Caixa Econômica Federal, cumprindo "requisitos de identidade visual padronizados". Os agentes que atuam na revenda também precisam estar aptos para operar com o vale eletrônico que será disponibilizado aos beneficiários.

O programa vai oferecer um "vale-gás" integral. O benefício será efetivado na hora da compra e não poderá ser utilizado para outros fins. Tendo em vista o público total de 15,5 milhões, cerca de 65 milhões de botijões serão distribuídos por ano. Para 2026, a expectativa é de 58 milhões de botijões.

