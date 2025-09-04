Topo

Notícias

Vale reinaugura mina Capanema e anuncia R$ 67 bi em investimentos em MG até 2030

Ouro Preto

04/09/2025 12h39

O presidente da mineradora Vale, Gustavo Pimenta, anunciou nesta quinta-feira, 4, que a companhia fará investimentos de R$ 67 bilhões até 2030 nas operações localizadas em Minas Gerais. O executivo participa da reinauguração da mina Capanema, na região de Ouro Preto, que ficou fechada por duas décadas.

"Tenho o imenso orgulho de anunciar hoje investimentos de R$ 67 bilhões para os

próximos cinco anos em Minas Gerais", afirmou Pimenta, acrescentando: "Estamos falando de uma profunda transformação que será - na verdade, já está sendo - provocada com esses investimentos."

Segundo ele, Minas está no centro de enorme transformação da mineração, e o objetivo da mineradora é consolidar o estado e o Brasil como referência na nova forma de fazer mineração.

"É uma mineração mais inovadora, mais sustentável, que contribui diretamente com a melhora da vida das pessoas. É uma mineração que aprendeu com as lições do passado e tem um compromisso inabalável com a segurança. Jamais esqueceremos Mariana e Brumadinho, que estão na base de uma profunda transformação da Vale nos últimos anos", enfatizou o executivo.

Ele frisou que hoje, aproximadamente 70% da produção da companhia já é realizada a seco, sem utilização de barragem. Também destacou que a empresa segue com o compromisso de eliminar todas as estruturas construídas pelo método a montante. "Já concluímos quase 60% deste programa, com investimentos de cerca de R$ 12 bilhões ao longo dos últimos anos."

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Cinco portugueses, dois coreanos e um suíço identificados entre os mortos em acidente em Lisboa (Ministério Público)

Ataque israelense deixa ao menos 44 mortos em Gaza, afirma Defesa Civil

Josias: 'Decisão do BC sobre banco Master é acertada, mas insuficiente'

Versículos sobre ansiedade: 33 mensagens bíblicas para ter paz e confiança

Pai tenta recriar 'Largados e Pelados' com o filho e os dois desaparecem

Macron recorre à esquerda para tentar sobreviver à crise política na França

26 países estão prontos para participar da força pós-guerra na Ucrânia, diz Macron

Câmara aprova compra de travessa por condomínio no bairro Jardins, em SP

David Pablos revela o lado mais terno dos 'caminhoneiros' do México no Festival de Veneza

Dois brasileiros estão entre feridos de acidente com bondinho em Portugal

Volume armazenado em mananciais da RMSP recua para 36,2%, mostra Sabesp