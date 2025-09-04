Vale anuncia R$67 bi em aportes em Minas Gerais na retomada de mina em Ouro Preto

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - A mineradora Vale, uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo, anunciou nesta quinta-feira investimentos de R$67 bilhões até 2030 na mineração em Minas Gerais, durante cerimônia que marcou a retomada da operação da mina Capanema, em Ouro Preto (MG).

Capanema, que estava paralisada havia 22 anos, recebeu investimentos de cerca de R$5,2 bilhões e deverá adicionar aproximadamente 15 milhões de toneladas por ano (Mtpa) à produção de minério de ferro da Vale, "contribuindo para o alcance do guidance de 340–360 Mtpa em 2026".

A unidade em Ouro Preto vai operar sem o uso de água no processamento do mineral e sem gerar rejeito, eliminando a necessidade de barragens, estruturas cujo rompimento resultaram nas tragédias de Brumadinho e Mariana.

Do total de aportes previstos para Minas Gerais, que integram o plano "Visão Vale 2030", a maior parte será destinada a iniciativas semelhantes ao projeto de Capanema, visando ampliar a filtragem e o empilhamento a seco do rejeito. A empresa tem o objetivo de reduzir de 30% para 20% o uso de barragens nas operações da empresa no Estado.

"Capanema exemplifica a nova fase da mineração em Minas Gerais e reforça nosso compromisso com um processo produtivo mais responsável, minimamente invasivo e com tecnologia e inovação aplicadas para o melhor aproveitamento dos recursos minerais e para iniciativas de descarbonização", disse o presidente da Vale, Gustavo Pimenta, em nota.

Os investimentos estão inseridos também na estratégia da Vale de oferecer um portfólio de minério de ferro "mais flexível", dentro de um processo produtivo mais seguro, com menor emissão de carbono e que tem como foco a ampliação da chamada "mineração circular".

"Esses projetos oferecerão mais segurança na produção do portfólio de alta qualidade, que requer etapas de concentração do minério, especialmente o 'pellet feed high grade', essencial para as rotas de redução direta na produção de aço com menor emissão de gases de efeito estufa", disse o vice-presidente executivo Comercial e de Desenvolvimento da Vale, Rogério Nogueira.

A Vale afirmou que investirá na modernização dos cinco complexos operacionais da empresa, que incluirá melhoria na gestão de estruturas geotécnicas das minas, conectividade e renovação de frota em Minas Gerais.

Os recursos abrangem, ainda, a eliminação de barragens e diques do Programa de Descaracterização de Estruturas a Montante. Desde 2019, cerca de 60% do programa foi executado. Das 13 estruturas remanescentes, oito estão em obras.

A empresa ressaltou em nota que vem intensificando práticas de mineração circular no Estado desde 2020, com o reprocessamento de minério de ferro de estruturas geotécnicas em descaracterização, como as pilhas de estéril da mina Serrinha e a barragem Vargem Grande da mina de mesmo nome.

O reaproveitamento permite a eliminação de riscos associados às estruturas e traz ganhos ambientais, como a redução de área para disposição do material, disse a empresa.

No primeiro semestre de 2025, a Vale informou que produziu cerca de 9 milhões de toneladas a partir desses programas, um aumento de 14% em relação ao mesmo período de 2024. A companhia considera que há potencial para alcançar 10% de sua produção total por meio dessas fontes até 2030, com Minas Gerais respondendo por cerca de 80% desse volume.

(Por Roberto Samora)