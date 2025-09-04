Topo

Uruguai vence Peru (3-0) e se classifica para Copa do Mundo de 2026

04/09/2025 22h24

O Uruguai se classificou para a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (4), ao derrotar o Peru por 3 a 0, em Montevidéu, na penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

O resultado deixa a 'Celeste' em segundo na tabela com 27 pontos e significou a eliminação do Peru (12 pontos), que não tem mais chances de alcançar a sétima posição, que levaria a equipe para a repescagem.

Rodrigo Aguirre (14'), Giorgian De Arrascaeta (58') e Federico Viñas (80') marcaram os gols da noite no Estádio Centenário.

A seleção uruguaia, que garantiu sua quinta participação consecutiva em Mundiais, encerrará sua campanha nas Eliminatórias na próxima terça-feira, contra o Chile. Por sua vez, os peruanos receberão o também classificado Paraguai.

