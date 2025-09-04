Topo

Trump receberá Gates, Cook e Zuckerberg em jantar de IA na Casa Branca; Musk fica de fora

04/09/2025 15h40

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, receberá nesta quinta-feira, 4, na Casa Branca uma lista de CEOs do setor tecnologia para um jantar e um evento de inteligência artificial (IA). Elon Musk, da Tesla, porém, ficou de fora da lista. "Fui convidado, mas infelizmente não poderei ir. Um representante meu estará lá", escreveu Musk no X.

De acordo com a Casa Branca, a lista de convidados inclui Bill Gates, da Microsoft, Tim Cook, da Apple, Mark Zuckerberg, da Meta, e vários outros executivos de grandes empresas de IA e tecnologia.

Musk, que já foi aliado próximo de Trump e ficou encarregado de comandar o Departamento de Eficiência Governamental (Doge), rompeu publicamente com o republicano há alguns meses.

O jantar será realizado no Jardim das Rosas, onde Trump recentemente asfaltou o gramado e montou mesas, cadeiras e guarda-sóis em um arranjo bastante semelhante ao do clube Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida.

"O Rose Garden Club na Casa Branca é o lugar mais badalado de Washington, ou talvez do mundo", disse o porta-voz Davis Ingle em comunicado. "O presidente aguarda com expectativa receber os principais líderes empresariais, políticos e de tecnologia para este jantar e para os muitos que virão no novo e belo pátio do Jardim das Rosas."

O evento ocorrerá após a reunião da nova força-tarefa de Educação em IA da Casa Branca, que será presidida pela primeira-dama, Melania Trump.

*Com informações da Dow Jones Newswires

