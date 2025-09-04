Trump pressiona líderes europeus por compra de petróleo russo, diz autoridade da Casa Branca

Por Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse aos líderes europeus na quinta-feira que a Europa precisa parar de comprar petróleo russo que, segundo ele, está ajudando Moscou a financiar sua guerra contra a Ucrânia, disse uma autoridade da Casa Branca.

Trump se juntou a uma ligação dos países da "Coalizão dos Dispostos", liderados pelo presidente francês Emmanuel Macron, que realizaram uma reunião sobre garantias de segurança para Kiev no caso de um acordo de paz com a Rússia.

"O presidente Macron e os líderes europeus chamaram o presidente Trump para sua reunião da ´Coalizão dos Dispostos´. O presidente Trump enfatizou que a Europa precisa parar de comprar petróleo russo que está financiando a guerra - já que a Rússia recebeu 1,1 bilhão de euros em vendas de combustível da UE em um ano", disse a autoridade.

"O presidente também enfatizou que os líderes europeus precisam exercer pressão econômica sobre a China por financiar os esforços de guerra da Rússia", afirmou a autoridade.

A Comissão Europeia propôs uma legislação para eliminar gradualmente as importações de petróleo e gás russo da UE até 1º de janeiro de 2028, à medida que Bruxelas busca romper suas relações energéticas de décadas com a Rússia após a invasão da Ucrânia em 2022.

Trump ficou frustrado com sua incapacidade de interromper os combates na Ucrânia, depois de ter previsto inicialmente que conseguiria acabar com a guerra rapidamente quando assumiu o cargo em janeiro passado.

A autoridade disse que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estavam entre os líderes na ligação.

"A reunião da 'Coalizão dos Dispostos' foi sobre garantias de segurança para a Ucrânia. O presidente Trump questionou a seriedade dessas garantias enquanto eles continuam a alimentar a economia e a guerra da Rússia. O presidente deixou claro que essa guerra não é dele, e os europeus também precisam se mobilizar", declarou a autoridade.