Trump pede que Europa pressione economicamente a China, aliada da Rússia

04/09/2025 14h54

O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu aos países europeus que exerçam pressão econômica sobre a China em relação ao seu apoio à invasão russa da Ucrânia, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (4). 

Em videoconferência com líderes europeus reunidos em Paris, Trump também afirmou que "a Europa deve parar de comprar petróleo russo, que está financiando a guerra", disse um alto funcionário da Casa Branca à AFP sob condição de anonimato.

