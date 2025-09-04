Topo

Notícias

Trump vai mudar nome do Pentágono para Departamento de Guerra, diz agência

Imagem área do Pentágono - Air Force Tech. / Sgt. Brittany A. Chase
Imagem área do Pentágono Imagem: Air Force Tech. / Sgt. Brittany A. Chase

Nandita Bose;Idrees Ali;

De Washington / EUA

04/09/2025 19h51

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja assinar um decreto na sexta-feira para renomear o Departamento de Defesa como "Departamento de Guerra", disse uma autoridade da Casa Branca nesta quinta-feira.

O decreto autorizaria o secretário de Defesa, Pete Hegseth, o Departamento de Defesa e funcionários subordinados a usar títulos secundários como "secretário de Guerra", "Departamento de Guerra" e "Secretário Adjunto de Guerra" em correspondências oficiais e comunicações públicas, de acordo com um informativo da Casa Branca.

A medida, que colocaria a marca de Trump na maior organização do governo e provavelmente custaria centenas de milhões de dólares, instruiria Hegseth a recomendar ações legislativas e executivas necessárias para tornar a mudança de nome permanente.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump decidiu renomear uma série de lugares e instituições, incluindo o Golfo do México, e restaurar os nomes originais das bases militares que foram alterados após protestos contra a justiça racial.

As mudanças de nomes de departamentos são raras e requerem aprovação do Congresso, mas os pares republicanos de Trump detêm uma pequena maioria no Senado e na Câmara dos Deputados, e os líderes do partido no Congresso têm demonstrado pouco apetite para se opor a qualquer uma das iniciativas de Trump.

O Departamento de Defesa dos EUA era chamado de Departamento de Guerra até 1949, quando o Congresso consolidou o Exército, a Marinha e a Força Aérea após a Segunda Guerra Mundial. O nome foi escolhido em parte para indicar que, na era nuclear, os EUA estavam concentrados na prevenção de guerras, de acordo com historiadores.

Mudar o nome novamente será caro e exigirá a atualização de placas e papéis timbrados usados não apenas por funcionários do Pentágono em Washington, mas também por instalações militares em todo o mundo.

Um esforço do ex-presidente Joe Biden para renomear nove bases que homenageavam a Confederação e os líderes confederados tinha previsão de custar US$39 milhões ao Exército. Esse esforço foi revertido por Hegseth no início deste ano.

HÁ MUITO TEMPO EM CONSTRUÇÃO

Os críticos disseram que a mudança de nome planejada não é apenas cara, mas também uma distração desnecessária para o Pentágono.

Hegseth disse que mudar o nome "não se trata apenas de palavras - trata-se do ethos do guerreiro".

Este ano, um dos aliados mais próximos de Trump no Congresso, o presidente do Comitê de Supervisão da Câmara dos Deputados dos EUA, o republicano James Comer, apresentou um projeto de lei que tornaria mais fácil para um presidente reorganizar e renomear agências.

"Nós vamos simplesmente fazer isso. Tenho certeza de que o Congresso concordará se precisarmos disso... Defesa é muito defensivo. Queremos ser defensivos, mas também queremos ser ofensivos, se for necessário", disse Trump no mês passado.

Trump também mencionou a possibilidade de uma mudança de nome em junho, quando sugeriu que o nome foi originalmente alterado para ser "politicamente correto".

Mas para alguns membros do governo Trump, o esforço é muito mais antigo.

Durante o primeiro mandato de Trump, o atual diretor do FBI, Kash Patel, que esteve brevemente no Pentágono, tinha uma assinatura em seus emails que dizia: "Chefe de gabinete do secretário de Defesa e do Departamento de Guerra".

"Eu vejo isso como um tributo à história e ao patrimônio do Departamento de Defesa", disse Patel à Reuters em 2021.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Trump chamará pasta de Defesa de 'Departamento da Guerra'

Trump afirma que falará com Putin em breve

Independiente é desclassificado da Copa Sul-Americana após briga em estádio

Biden passou por cirurgia para remover células cancerígenas, informa NBC News

Governo Trump estuda proibir compra de armas para pessoas trans

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões

Após tarifaço de Trump, exportações brasileiras aos EUA caem 18,5% em agosto

Trump diz que falará com Putin em um futuro próximo

Trump mudará nome do Departamento de Defesa para Departamento da Guerra (Casa Branca)

Industriais buscam parceiros nos EUA para tentar reverter tarifaço

Tribunal nos EUA mantém decisão favorável a passaportes com gênero "X"