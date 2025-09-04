Topo

Trump chamará pasta de Defesa de 'Departamento da Guerra'

04/09/2025 21h28

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, firmará um decreto nesta sexta-feira (5) para que o Departamento de Defesa também seja chamado de Departamento da Guerra, como prometeu recentemente, anunciou a Casa Branca nesta quinta-feira (4). 

O decreto busca "restaurar o nome histórico" da pasta e determina que o secretário tome todas as medidas necessárias para "mudar permanentemente o nome do Departamento de Defesa para Departamento da Guerra", segundo informou a Casa Branca em documento proporcionado à AFP.

O nome oficial deve ser estabelecido por lei.

