Trump afirma que falará com Putin em breve

04/09/2025 21h25

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que falará em breve com o presidente russo, Vladimir Putin, após ter mantido nesta quinta-feira (4) uma conversa com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, e com líderes europeus.

"Sim, farei isso", disse Trump a uma jornalista que lhe perguntou se falaria em breve com o líder do Kremlin, durante um jantar com destacados executivos do setor de tecnologia nos Estados Unidos.

aue/aem/mvl/mel/am

© Agence France-Presse

