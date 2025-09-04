Taxas dos DIs têm baixas leves com rendimentos dos Treasuries em queda após dados dos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) oscilam próximas dos ajustes da véspera nesta manhã de quinta-feira, com leve viés de baixa, enquanto no exterior os rendimentos dos Treasuries cedem na esteira da divulgação de novos dados econômicos dos Estados Unidos.

Às 9h43 a taxa do DI para janeiro de 2027 estava em 13,99%, ante o ajuste de 13,999% da sessão anterior. A taxa para janeiro de 2033 marcava 13,815%, ante o ajuste de 13,815%.

Nos EUA, o Relatório Nacional de Emprego da ADP mostrou que foram abertos 54.000 postos de trabalho no setor privado em agosto, ante 106.000 em julho. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 65.000 empregos.

Já os pedidos iniciais de auxílio-desemprego aumentaram em 8.000, para 237.000 em dado com ajuste sazonal, na semana encerrada em 30 de agosto, informou o Departamento do Trabalho dos EUA. Economistas previam 230.000 pedidos.

Após a divulgação dos números os rendimentos dos Treasuries oscilavam em baixa, com a curva norte-americana precificando cerca de 98% de probabilidade de corte de juros pelo Federal Reserve neste mês de setembro, conforme a ferramenta CME FedWatch.

(Por Fabrício de Castro)