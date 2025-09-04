Topo

Notícias

Taxas de juros seguem perto da estabilidade após dado dos EUA e antes de leilões

São Paulo

04/09/2025 09h36

Os juros futuros seguiram perto da estabilidade na manhã desta quinta-feira, 4, após o relatório ADP mostrar criação de 54 mil empregos nos EUA em agosto, bem abaixo da previsão de +85 mil. O dólar opera com viés de alta ante o real e os rendimentos dos Treasuries recuam.

Na quarta-feira (3) o relatório Jolts também decepcionou, o que aumenta a expectativa pelo relatório oficial de emprego, o "payroll", que sai nesta sexta-feira, dia 5. Sinais de fraqueza do mercado de trabalho americano reforçam a aposta de início de corte de juros nos EUA neste mês. O mercado aguarda pelos leilões de LTN e NTN (11h).

Às 9h21, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,985%, de 13,996% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 13,300%, de 13,318%, e o para janeiro de 2031 estava em 3,635%, de 13,644% no ajuste de quarta-feira.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Papa Leão 14 fala sobre "trágica situação em Gaza" em reunião com presidente de Israel

Kathryn Bigelow quer incentivar o debate sobre o risco das armas nucleares com seu novo filme

STF nega apelo de candidato mais rico da eleição de 2024, preso na Espanha

Abipesca pede exclusão de pescados brasileiros da investigação sob a Seção 301

Neto de Mandela diz que situação dos palestinos é pior do que o apartheid

Portugal declara luto após acidente com bondinho que deixou 17 mortos

Senado do Texas aprova lei para limitar acesso a pílulas abortivas

Extrema-direita francesa prepara lista de candidatos para possível eleição antecipada

Governo português revisa para 16 o número de mortos em acidente em Lisboa

Lucro da BrasilAgro recua 74%, para R$ 61,3 milhões

Presidente chinês e líder norte-coreano se reúnem em Pequim