'STF pode aceitar proposta do Senado e evitar anistia ampla', diz advogado

O STF pode aceitar uma anistia restrita aos 'soldados' do 8 de janeiro como estratégia para frear o projeto de anistia ampla articulado pelo centrão e pela extrema-direita, avaliou o advogado e professor da Uerj Davi Tangerino, no Mercado Aberto, do Canal UOL. Para ele, essa medida serviria para preservar a responsabilização dos líderes.

A pressão política por uma anistia geral cresce, mas ministros do Supremo já sinalizaram resistência a um perdão total. A alternativa de perdoar apenas participantes de menor relevância surge como saída institucional para evitar impasse entre os poderes e manter a punição dos principais articuladores.

Anistia é perdoar. E não me parece que o que o Davi Alcolumbre esteja sinalizando como o que virá do Senado fosse um perdão para, digamos, os soldados, o pessoal das franjas dessa articulação. O que provavelmente virá do Senado é um projeto perdoando parte das penas, uma comutação das penas, uma redução legislativa das penas. E eu, já há bastante tempo, venho criticando severamente as penas dadas a essas pessoas pela Suprema Corte. 17, 18 anos. Pelas minhas contas, deveriam ser 4 ou 5 anos no máximo. E, portanto, se o Senado vier nesse sentido, eu acredito que o Supremo aceitará. Davi Tangerino, advogado e professor da Uerj

Até porque verá nisso uma tentativa de desarticular, por fim, essa anistia ampla, geral e restrita. Que o Supremo já adiantou que considerará inconstitucional, então isso só vai agudizar a crise entre poderes. E que é um péssimo recado do ponto de vista histórico. Davi Tangerino

O advogado lembra que, historicamente, a impunidade em tentativas de golpe é recorrente no Brasil, o que amplia o debate sobre os riscos de uma anistia, mesmo que restrita.

O ministro Barroso, na abertura desse semestre, leu ali todos os golpes e tentativas de golpe desde a instituição da República no Brasil. O que elas têm em comum? Nunca ninguém foi punido. O que elas têm em comum? Os anistiados de um movimento reaparecem depois em outras tramas golpistas. Davi Tangerino

