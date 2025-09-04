Suprema Corte dos EUA se prepara para decidir embates sobre poderes de Trump

Por Jan Wolfe e Andrew Chung

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem ampliado os limites do Poder Executivo para impor tarifas abrangentes, reprimir a imigração e tentar demitir uma diretora do Federal Reserve, e essas ações podem dominar a pauta da Suprema Corte dos EUA.

"Está prestes a começar na Suprema Corte a temporada de 'Será que o presidente tem poder para fazer isso?'", disse Jessica Levinson, professora da Loyola Law School. "Embora cada caso traga questões ligeiramente diferentes, quando e se a Suprema Corte tratar de deportações, tarifas e demissão de membros de agências executivas, a grande questão será se o presidente Trump tinha ou não autoridade para tomar essas medidas."

O governo de Trump recorreu na quarta-feira da decisão de um tribunal de primeira instância na semana passada de que muitas de suas tarifas aplicadas sob uma lei de 1977 destinada a emergências são ilegais, pedindo aos magistrados que acelerem a análise do caso.

Esse caso e outros que estão a caminho da Suprema Corte testarão o quanto os juízes são receptivos à visão expansiva que o presidente republicano tem de sua autoridade e à capacidade de seu governo de encontrar novas maneiras de justificar e executar sua agenda.

O tribunal, que tem uma maioria conservadora de 6 a 3, já deu grandes vitórias ao presidente republicano em seu segundo mandato, concedendo solicitações de emergência para implementar suas políticas enquanto as contestações são feitas em tribunais inferiores.

Os magistrados retornam em setembro, após o recesso de verão, e normalmente escolhem de 60 a 70 recursos para julgar. No próximo período de outubro a junho, eles poderão decidir sobre as ações do governo decorrentes das amplas reivindicações de Trump sobre o Poder Executivo.

"O escopo do Poder Executivo tem sido - e continuará sendo - a questão jurídica recorrente do segundo mandato de Trump", disse Robert Luther III, professor de direito da Universidade George Mason. "E por que o presidente Trump não gostaria que fosse assim? A Suprema Corte tem apoiado consistentemente suas afirmações sobre o poder presidencial."

Em 29 de agosto, a decisão de 7 a 4 do Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito Federal abordou o que Trump chama de tarifas "recíprocas" anunciadas em abril, bem como outras tarifas impostas em fevereiro contra a China, o Canadá e o México.

A questão é se Trump extrapolou sua autoridade ao invocar a Lei de Poderes Econômicos Emergenciais Internacionais de 1977 para impor as tarifas, a primeira vez que a lei foi usada para esse fim.

Trump transformou as tarifas em um pilar da política externa dos EUA, empregando-as para exercer pressão política e renegociar acordos comerciais com países exportadores.