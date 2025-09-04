Topo

Notícias

STJD pune Bruno Henrique por participação em esquema de manipulação

04/09/2025 19h41

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) decidiu punir, na esfera esportiva, o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, com 12 jogos de suspensão e uma multa de R$ 60 mil por participação em um esquema de manipulação de apostas na internet (bets). A decisão, que foi proferida pela Primeira Comissão Disciplinar do Tribunal nesta quinta-feira (4), pode ser alvo de recurso no Pleno.

O atleta do Flamengo foi denunciado por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores na partida entre Flamengo e Santos, disputada em Brasília e válida pela edição 2023 do Campeonato Brasileiro.

Notícias relacionadas:

A Procuradoria denunciou o atacante do Rubro-Negro da Gávea por infração aos artigos 243 (prejudicar sua equipe) e 243-A (atuar de modo a influenciar o resultado da partida) do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Bruno Henrique foi absolvido no artigo 243, mas foi punido pela infração ao artigo 243-A.

Também foram denunciados pela Procuradoria, por infração ao artigo 243-A do CBJD, o irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Junior, e mais três amigos de Wander: Claudinei Vitor Mosquete Bassan, Andryl Sales Nascimento dos Reis e Douglas Ribeiro Pina Barcelos.

Wander recebeu uma punição de 12 jogos de suspensão, Claudinei Vitor Mosquete Bassan foi suspenso por sete jogos, enquanto Andryl Sales Nascimento dos Reis e Douglas Ribeiro Pina Barcelos receberam uma pena de seis partidas cada.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Independiente é desclassificado da Copa Sul-Americana após briga em estádio

Biden passou por cirurgia para remover células cancerígenas, informa NBC News

Governo Trump estuda proibir compra de armas para pessoas trans

Após tarifaço de Trump, exportações brasileiras aos EUA caem 18,5% em agosto

Trump diz que falará com Putin em um futuro próximo

Trump afirma que falará com Putin em breve

Trump mudará nome do Departamento de Defesa para Departamento da Guerra (Casa Branca)

Tribunal nos EUA mantém decisão favorável a passaportes com gênero "X"

Marluce Caldas e Carlos Brandão tomam posse como ministros do STJ

Haddad: 'Para combater crime organizado, Estado precisa se reorganizar'

EUA planeja cortar ajuda militar à Europa, diz mídia americana