Bolsonaro tentou golpe ou parou em 'atos preparatórios'? Juristas opinam

Durante o julgamento da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal), uma das estratégias da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi dizer que não se pode punir "atos preparatórios". No entanto, especialistas consultados pelo UOL afirmam que as condutas atribuídas ao ex-presidente vão além da preparação e caracterizam a execução de uma tentativa de golpe de Estado.

O que aconteceu

Defesa de Bolsonaro argumenta que conversas sobre o golpe não podem ser consideradas crime. O criminalista Celso Vilardi afirmou, durante sustentação oral no STF, que eventuais reuniões para discutir o assunto seriam apenas "atos preparatórios", antes de o delito ser executado, o que não seria punível pelo Código Penal. O advogado alega ainda que não há provas que liguem o ex-presidente aos documentos encontrados durante a investigação, como o Punhal Verde e Amarelo, que seria um plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes.

Em regra, a lei não pune atos meramente preparatórios. No entanto, especialistas consultados pelo UOL afirmam que o fato de Bolsonaro ter apresentado uma proposta de golpe aos comandantes das Forças Armadas, por exemplo, seria um ato de execução do crime.

O Código Penal pune tentativa de golpe de Estado, mesmo que o plano não tenha se concretizado. A lei Nº 14.197, sancionada pelo próprio Bolsonaro em 2021, diz que é crime "tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído.

Veja o que dizem especialistas:

Fernando Hideo, doutor em direito penal pela PUC-SP

A avaliação técnica do conjunto probatório não deixa margem para dúvida: não há chance de absolvição aos réus deste chamado 'núcleo crucial'.

Quando o ex-presidente apresentou a minuta de golpe de Estado aos comandantes das Forças Armadas, oferecendo um roteiro pronto para subverter a ordem constitucional, ele já havia esgotado sua esfera de atuação. A partir dali, dependia apenas da adesão dos militares para consumar o plano. O fracasso não se deveu a uma desistência voluntária, mas ao fato de que dois dos três comandantes não aceitaram participar da ruptura.

Não se pode classificar esse conjunto de condutas como preparação inofensiva. Houve início de execução, idoneidade dos atos para alcançar o resultado e frustração apenas porque terceiros, fora da vontade do agente, recusaram-se a dar continuidade. É isso que caracteriza a tentativa: o golpe não aconteceu não porque Bolsonaro não quis, mas porque não conseguiu.

Helena Lobo da Costa, professora de direito penal da USP

O que seria tentativa de golpe?

A tentativa ocorre quando se começa a praticar o comportamento proibido pelo crime. No caso em julgamento, a lei fala em tentar abolir o Estado democrático de Direito. Quando se começa a tentar, já se começa a praticar o crime. Essa é a grande dificuldade, porque esses crimes são novos, foram incluídos no código penal em 2021, e a gente não tem muita jurisprudência sobre isso.

Considerando que, segundo a acusação, a gente tem documentos escritos apresentados para os chefes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, me parece que já é, sim, uma tentativa. Se não, o que seria tentativa de golpe?

Camila Torres Cesar, advogada criminalista

Entendo que as defesas estão corretas quando dizem que houve pouco tempo para análise das provas.

A defesa de Bolsonaro traz uma interpretação possível do que aconteceu, mas a denúncia da PGR não trata as condutas em questão como atos preparatórios. A diferenciação entre esses atos, que a defesa considera preparatórios e a PGR classifica como de execução, será essencial nesse caso.

Questões como acesso às provas e individualização das penas podem ter êxito com ministros que não estiverem convictos em relação ao conjunto probatório. Entendo que as defesas estão corretas quando dizem que houve pouco tempo para análise das provas, por exemplo. Mas acho difícil que teses como o cerceamento de defesa prosperem agora, porque invalidariam todo o processo, que já está num estágio avançado. Estamos diante de um julgamento histórico, em função do significado que a decisão pode ter em relação ao nosso Estado democrático de Direito e até pelos impactos que pode gerar em 2026.

Damares Medina, advogada e doutora em direito

Não tem possibilidade de você punir um ato consumado de golpe de Estado. Se consumado, não teria a possibilidade sequer de ser responsabilizado, pelo que nós já assistimos na ditadura, em 1964, aqui no Brasil.

Rogério Taffarello , sócio do Mattos Filho e professor da FGV-SP

Esse caso é bem mais complexo do que o de 8 de Janeiro.

Os atos preparatórios são atos que não fazem parte daquilo que está proibido, da conduta que está prevista na lei penal como uma proibição passível de punição. Depois, temos os atos executivos e, no final, teremos a consumação. A consumação ocorre quando todos os elementos do crime são realizados.

Nesse caso concreto, tem uma diferença muito importante. Tem os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado e a tentativa de golpe de Estado. Então, eu puno a tentativa. Eu não tenho a consumação como ato final, mas a mera tentativa. O que eu tenho aqui na prática é uma antecipação da intervenção penal. São tipos penais, são crimes de natureza diferentes da amplíssima maioria dos crimes, porque a punição é da tentativa.

Esse caso é bem mais complexo, a meu ver, do que o de 8 de Janeiro, porque lá se tratava de processos contra executores materiais daquela destruição toda à qual assistimos naquele dia. Neste caso, processam-se aqueles que, segundo a acusação, teriam sido os idealizadores, os mandantes, aqueles que estavam por detrás dos autores diretos daqueles atos..

Rodrigo Alves, advogado e mestre em direito

Em regra, o direito penal brasileiro não pune atos meramente preparatórios.

O que se exige é a prática de atos de execução, ou seja, quando a conduta já está diretamente ligada à realização do crime.

Alegar que se tratava de ato preparatório é uma linha defensiva legítima e sustentável. Contudo, do ponto de vista técnico, essa tese tem poucas chances de prosperar se houver elementos que indiquem que os atos praticados já estavam inseridos em uma cadeia de execução do crime.

Marcelo Feller, sócio do Feller Advogados

Trata-se de um tema sujeito a interpretações, sendo ambas juridicamente possíveis.

O ponto central da discussão é se as condutas atribuídas a Bolsonaro se limitam a um ato meramente preparatório ou se já caracterizam o início da execução de uma tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.

Há quem sustente que a existência de uma minuta de golpe se enquadraria como ato preparatório. Por outro lado, também se defende que, ao convocar reunião com o alto escalão militar para discutir a viabilidade de um golpe, com minuta redigida e outros elementos, a situação ultrapassaria a fase preparatória e ingressaria na tentativa do crime, que só não teria se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente (a não adesão do alto escalão militar).

Leonardo Massud, advogado e professor de direito penal da PUC-SP

A chance de essa tese vingar é muito pequena.

O julgamento vai tratar justamente se as condutas seriam somente atos preparatórios ou se já houve início de execução. Alguns fatos narrados pela PGR como se fossem início de execução tem cara de atos preparatórios, e outras tem cara de início de execução, como tentar cooptar os chefes das Forças Armadas para um golpe.

A chance de essa tese vingar é muito pequena, dado que o Supremo já indicou que deve condenar os réus por esses atos. Do ponto de vista prático, é pouco provável.

Vinicius Rodrigues Alves, mestre em direito penal

Quando o ato preparatório se confunde com crime autônomo, a responsabilização ocorre.

O direito penal brasileiro não pune a simples cogitação ou planejamento de um delito. Apenas condutas que efetivamente lesam ou colocam em perigo concreto bens jurídicos relevantes podem ser criminalizadas. Por isso, os atos preparatórios, em regra, não são puníveis, pois se situam em uma fase anterior ao início da execução. Não há lesividade nem perigo real, apenas intenção.