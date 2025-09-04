'Sempre olham com julgamento': ele tem síndrome da 'barriga de ameixa seca'

O mineiro Carlos Daniel, 25, ouviu de sua mãe, quando ainda era pequeno, que ele tinha nascido com uma deficiência. Durante o pré-natal, os médicos a alertaram que o bebê nasceria com alguma intercorrência, mas que ainda não era possível saber qual.

Alguns especialistas achavam ainda que ele não sobreviveria e até sugeriram para a mãe que a criança fosse estudada pela ciência caso não resistisse. "Os médicos não sabiam se eu ia nascer vivo ou morto."

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

Carlos nasceu com os testículos "para dentro" e com a barriga com aspecto de "ameixa seca", enrugada e com um leve inchaço. Essas características intrigaram os médicos, o que fez com o menino passasse por diversos exames até chegarem a uma conclusão.

"Com um ano fiz uma cirurgia para a descida dos testículos e correu tudo bem", diz. Somente aos dois anos de idade, recebeu o diagnóstico de síndrome de prune belly, caracterizada por malformações congênitas.

Até ida ao mercado virou confusão

Ao longo da infância, ele passou por situações constrangedoras que abalavam sua autoestima. Mesmo não entendendo muito o que tinha, tentava ter uma vida normal, mas era difícil.

Como a aparência da barriga era diferente, enfrentava xingamentos. "Ouvia que eu era barrigudo e cheguei a escutar também que a minha barriga parecia uma vagina."

Uma vez, ao ir ao mercado aos 10 anos de idade, foi questionado por uma funcionária se havia roubado algo e escondido debaixo da blusa, devido ao grande volume na região abdominal.

"Eu levantei a blusa e ela viu o que eu tinha", diz. A funcionária pediu desculpa e ele foi embora para casa chorando.

Carlos começou a falar sobre sua condição nas redes sociais Imagem: Arquivo pessoal

Muitas pessoas evitavam chegar perto dele e tinham olhares de repulsa. "Na rua sempre tinha um olhar de julgamento, falaram que eu tinha barriga gorda. Até hoje eu tenho de lidar com isso."

Devido à sua condição, Carlos nunca conseguiu tirar a camisa para ir à praia ou piscina e sempre que pode evita esses ambientes.

Não entro na piscina sem tirar a camisa, em nenhum lugar. Eu não ando sem blusa e, em todos os lugares que tenho de ir sem blusa, já me perguntam o que eu tenho.

Carlos Daniel

'200 dias de infecção urinária'

A síndrome de Carlos o limita em relação às atividades do dia a dia. O mineiro tem infecções urinárias frequentes e, muitas vezes, sente fortes dores na barriga. Já chegou até a ter sangue em seu xixi.

"Posso dizer que, dos 365 dias no ano, em 200 eu tenho infecção urinária."

A falta de ar também é um problema constante.

Por causa da síndrome, ele se aposentou por invalidez ainda jovem. "Trabalhei apenas uma vez, mas não tinha como continuar", diz. "Quando sinto dor, ela não espera: só chega do nada."

Carlos terminou os estudos em 2018, sonhava em cursar educação física, mas não seguiu com os planos devido às limitações. Atualmente, tem o desejo de fazer inglês e se aperfeiçoar no idioma.

'Meus psicólogos eram meus amigos'

Demorou muito para que o mineiro aceitasse sua condição. Durante anos, ele não conseguia entender o que tinha e nem se abrir muito sobre o problema. Como não podia pagar uma terapeuta, desabafava com a família e amigos próximos.

"Meus psicólogos eram meus amigos. Não era muito fácil."

A aceitação veio depois de adulto, aos 18 anos. "Antes eu nem me olhava na frente do espelho, mas comecei a pensar que existem pessoas com deficiências piores."

Outro recurso que o ajudou a melhorar sua autoestima foram alguns vídeos contando sobre a síndrome. Em uma publicação no Tik Tok, um conteúdo chegou a bater oito milhões de visualizações e ele conseguiu até a monetização dentro da plataforma.

Mesmo com o acolhimento de muitas pessoas, ele ainda recebe comentários maldosos e com palavras pesadas. "Às vezes mais de cinco mil comentários."

Embora sofra com os comentários negativos de algumas pessoas, ele pretende seguir com as postagens e seu maior desejo é trabalhar somente com as redes sociais. "Quero ficar conhecido na internet e ajudar as pessoas. Tenho vontade ainda de dar uma vida melhor para a minha família."

Síndrome de prune belly: o que é e como é diagnosticada

A síndrome de prune belly é uma condição congênita rara. O termo vem do inglês: "prune" significa ameixa e "belly", barriga. A síndrome afeta principalmente meninos e se caracteriza por três alterações principais:

ausência parcial ou total dos músculos da parede abdominal;

anomalias no trato urinário;

criptorquidia bilateral (testículos não descidos).

Entre os principais sintomas estão a aparência enrugada do abdome, dificuldade para esvaziar a bexiga e infecções urinárias frequentes. Em casos graves, há risco de insuficiência renal, necessidade de diálise, hipertensão e comprometimento pulmonar, que ocorre pela baixa quantidade de líquido amniótico durante a gestação. Outros sistemas também podem ser afetados, como o esquelético, com casos de escoliose, e o gastrointestinal.

A aparência enrugada da barriga é resultado da fraqueza muscular. A síndrome costuma ser identificada ao nascimento pela aparência abdominal e pelas alterações genitais, mas também pode ser detectada ainda na gestação por meio de ultrassonografias, especialmente entre a 10ª e 12ª semana nos casos mais graves, explica a médica geneticista Lavínia Schuler-Faccini, membro titular da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica.

Em muitos casos, a origem está em uma obstrução precoce do trato urinário durante o desenvolvimento fetal. Essa obstrução retém a urina na bexiga e impede o crescimento adequado dos músculos abdominais, que ficam fracos. Em outros casos, a causa está diretamente ligada a falhas na formação dos músculos abdominais, sem relação com a obstrução urinária.

A causa exata da síndrome ainda é desconhecida. Em geral, os casos são isolados dentro da família e, só mais recentemente, foram identificadas mutações em genes como o CHRM3, relacionadas a quadros específicos com herança recessiva. Mesmo com os avanços, o diagnóstico permanece essencialmente clínico, baseado na observação do abdome e das alterações urogenitais.

Os exames de imagem podem mostrar sinais como bexiga distendida, dilatação dos ureteres e rins (hidroureteronefrose) e baixo volume de líquido amniótico (oligohidrâmnio), explica Mauricio Paiva, geneticista da Maternidade São Luiz Star da Rede D'Or.

A gravidade da síndrome varia. Há desde quadros leves até situações com comprometimento de órgãos vitais, como pulmões e rins, que podem levar à morte no nascimento.

Estima-se que entre 95% e 97% dos casos de síndrome de Prune Belly ocorram em meninos. A explicação ainda não é definitiva, mas os especialistas apontam para uma vulnerabilidade do desenvolvimento do sistema geniturinário masculino nas primeiras semanas da gestação.

Tratamento é individualizado

Após o diagnóstico, o tratamento da síndrome exige uma abordagem personalizada, com foco na gravidade e nas manifestações clínicas de cada paciente. "Uma equipe multidisciplinar é necessária e a individualização do tratamento é recomendada de acordo com a gravidade de cada caso", explica Rogério Neri Shinsato, geneticista e doutor em ciências da saúde pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).

Entre as intervenções possíveis estão cirurgias para reconstrução da parede abdominal, correção das alterações urinárias e procedimentos para a descida dos testículos. Segundo o especialista, os principais objetivos do tratamento são preservar a função renal e o trato urinário superior, o manejo da eliminação excessiva de urina, preservação da fertilidade e função sexual visando a melhora da qualidade de vida do paciente. "Na maioria dos casos, o volume vesical [quantidade de urina que a bexiga retém] está 2 a 4 vezes maior que o normal, o que chamamos de megabexiga", detalha Shinsato. Com o tempo, esse aumento pode causar acúmulo de resíduos, perda progressiva da função renal, hipertensão arterial e até insuficiência renal crônica, exigindo diálise ou transplante.

Os impactos não são apenas físicos. "Após o diagnóstico, as famílias precisam lidar com uma rotina intensa de cuidados médicos. O impacto emocional é significativo, pois a incerteza quanto ao futuro, as limitações físicas da criança e o risco de insuficiência renal trazem preocupação constante, além do alto custo envolvido no tratamento contínuo."

É importante o apoio psicológico e uma rede de suporte multiprofissional para as famílias. "O acesso à informação confiável e a uma rede de suporte faz diferença na qualidade de vida e no enfrentamento da doença, algo que ocorre também em outros casos de doenças raras congênitas."