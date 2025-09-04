Topo

Setor privado dos EUA criou 54 mil empregos em agosto, muito menos do que previsto

04/09/2025 10h18

A criação de empregos no setor privado dos Estados Unidos desacelerou significativamente em agosto, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta quinta-feira (4), um dia antes da publicação dos dados oficiais do mercado de trabalho.

No mês passado, foram criados 54.000 empregos no setor privado, em comparação com os 106.000 de julho, segundo a pesquisa mensal da ADP/Stanford Lab.

Os mercados previam um número bastante superior, de 75.000 novos empregos, de acordo com o consenso publicado pela MarketWatch.

"O ano começou com um forte crescimento do emprego, mas esse impulso foi afetado pela incerteza", afirmou Nela Richardson, economista-chefe da ADP, em comunicado.

Acrescentou que a desaceleração na contratação de trabalhadores poderia ser explicada por problemas que vão desde a escassez de mão de obra até o nervosismo dos consumidores.

Embora áreas como o lazer e a hotelaria tenham se mantido estáveis, outras, como a indústria manufatureira, o comércio, o transporte e os serviços públicos, perderam postos de trabalho.

No entanto, os números da ADP às vezes diferem dos dados do governo.

As empresas americanas têm enfrentado uma maior incerteza este ano, ao lidar com as flutuações decorrentes das políticas tarifárias anunciadas pelo presidente Donald Trump.

Após retornar à Casa Branca, em janeiro, Trump impôs uma tarifa de 10% a quase todos os parceiros comerciais dos Estados Unidos, antes de aumentá-la para dezenas dessas economias.

Também implementou progressivamente tarifas separadas para importações de setores específicos, como aço, alumínio e automóveis.

O relatório da ADP divulgado nesta quinta-feira mostrou que o crescimento salarial anual foi de 4,4% para aqueles que mantiveram seus empregos e de 7,1% para aqueles que mudaram de emprego.

