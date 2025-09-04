Setor de serviços dos EUA recupera velocidade em agosto, mostra ISM

WASHINGTON (Reuters) - A atividade do setor de serviços dos Estados Unidos acelerou em agosto, mas o nível de emprego permaneceu baixo, com as condições do mercado de trabalho enfraquecendo.

O Instituto de Gestão de Fornecimento informou nesta quinta-feira que seu Índice de Gerentes de Compras (PMI) do setor não manufatureiro aumentou de 50,1 em julho para 52,0 no mês passado. Economistas consultados pela Reuters previam alta para 51,0.

Uma leitura do PMI acima de 50 indica crescimento no setor de serviços, que responde por mais de dois terços da economia.

Os economistas culparam as tarifas punitivas do presidente Donald Trump pela erosão de um mercado de trabalho outrora resiliente.

As tarifas de importação, que elevaram a taxa tarifária média do país a um nível nunca visto desde 1934, alimentaram os temores de inflação, levando o Federal Reserve a interromper seu ciclo de corte da taxa de juros.

A medida de emprego no setor de serviços do ISM pouco se alterou em 46,5 em agosto, registrando o terceiro mês consecutivo de contração. Embora essa medida e o indicador de emprego no setor de manufatura do ISM não costumem ser bons indicadores para o relatório de emprego do governo, eles se alinharam com outros indicadores do mercado de trabalho que sugeriram uma perda considerável de impulso.

Uma pesquisa da Reuters com economistas aponta que o relatório de emprego de sexta-feira deve mostrar abertura de 75.000 vagas de emprego fora do setor agrícola em agosto, de 73.000 em julho.

(Reportagem de Lucia Mutikani)