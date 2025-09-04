Senadores dos EUA colocam Kennedy contra Trump em relação à política de vacinas

Por Ahmed Aboulenein

WASHINGTON (Reuters) - Democratas e republicanos pressionaram o secretário de Saúde dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., sobre suas recentes políticas de vacinas e seu forte contraste com a iniciativa bem-sucedida do presidente Donald Trump no primeiro mandato para acelerar o desenvolvimento de vacinas durante uma combativa audiência de três horas no Senado nesta quinta-feira.

Meia dúzia de discussões acaloradas se concentraram nos detalhes de sua decisão de demitir a diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Susan Monarez, que havia começado o trabalho com o apoio de Kennedy apenas um mês antes.

O senador republicano Bill Cassidy, da Louisiana, elogiou Trump por ter acelerado o desenvolvimento, a fabricação e a distribuição das vacinas contra a Covid-19 em 2020.

Sua linha de questionamento -- espelhada por dois outros membros do seu partido, o mesmo de Trump -- ressaltou a corda bamba que os republicanos que criticavam Kennedy precisavam percorrer para se opor às suas políticas de vacinas sem criticar o presidente.

Cassidy, um ex-médico, perguntou a Kennedy durante a audiência do Comitê de Finanças do Senado se ele concordava que Trump merecia um Prêmio Nobel da Paz pela iniciativa de vacinas contra a Covid, conhecida como Operação Warp Speed. Kennedy disse que sim.

Por que, então, Kennedy disse que as vacinas mataram mais pessoas do que a Covid? Perguntou Cassidy. Kennedy negou ter feito a declaração, não concordou que as vacinas salvaram vidas e, em uma declaração posterior, reconheceu que as vacinas evitaram mortes, mas não tantas.

As vacinas contra a Covid-19 no primeiro ano de uso salvaram cerca de 14,4 milhões de vidas em todo o mundo, de acordo com um estudo publicado na revista The Lancet Infectious Diseases.

Kennedy também cancelou US$500 milhões em financiamento para pesquisa sobre a tecnologia de mRNA que produziu as vacinas contra a Covid mais amplamente usadas sob Trump, o que Cassidy caracterizou como negar vacinas às pessoas.

Os republicanos Thom Tillis, da Carolina do Norte, e John Barrasso, do Wyoming, que, assim como Cassidy, é médico, adotaram a tática de Cassidy, assim como os democratas do Senado Maggie Hassan, de New Hampshire, Raphael Warnock, da Geórgia, onde fica a sede do CDC, e o senador Bernie Sanders, um independente de Vermont que integra a bancada dos democratas.

A Casa Branca apoiou Kennedy, com a secretária de imprensa Karoline Leavitt e o vice-presidente JD Vance defendendo-o e Leavitt atacando os democratas em publicações no X. Nenhum deles mencionou seus críticos republicanos.

"Secretário Kennedy, em suas audiências de confirmação, você prometeu manter os mais altos padrões para vacinas. Desde então, fiquei profundamente preocupado", disse Barrasso.

"O público tem visto surtos de sarampo, a liderança do Instituto Nacional de Saúde questionando o uso de vacinas de mRNA, a recém-confirmada diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças demitida", acrescentou o senador.

Sob o questionamento inflamado da maioria dos democratas e de alguns republicanos, Kennedy defendeu a demissão de Monarez, acrescentando que talvez precisasse demitir ainda mais pessoas na agência.

Monarez foi demitida depois que ela resistiu às mudanças na política de vacinas promovidas por Kennedy que, segundo ela, contradiziam as evidências científicas, desestabilizando ainda mais a agência, que já enfrentava problemas.

Em um artigo de opinião publicado no Wall Street Journal nesta quinta-feira, Monarez disse que havia sido orientada a aprovar previamente as recomendações de vacinas e a demitir funcionários de carreira do CDC, descrevendo sua demissão como parte de um esforço mais amplo para enfraquecer os padrões de vacinas dos EUA.

Kennedy disse que ela mentiu e que ele nunca havia dito a Monarez que ela precisava pré-aprovar decisões, mas que ele ordenou que ela demitisse funcionários, o que ela se recusou a fazer.

"As alegações do secretário Kennedy são falsas e, às vezes, patentemente ridículas. A dra. Monarez mantém o que disse em seu artigo de opinião no Wall Street Journal", disseram seus advogados em um comunicado, acrescentando que ela estava disposta a repetir o que disse sob juramento.

PEDIDOS DE RENÚNCIA DE KENNEDY

Kennedy disse que o CDC, durante a pandemia da Covid-19, mentiu para os norte-americanos sobre o uso de máscaras, o distanciamento social, o fechamento de escolas e a capacidade da vacina de interromper a transmissão.

"Preciso demitir algumas dessas pessoas e garantir que isso não aconteça novamente", disse Kennedy.

As recomendações do CDC para a pandemia foram baseadas na experiência anterior com a transmissão do vírus e no que se sabia sobre o novo coronavírus na época. No final de 2021, com mais dados do mundo real, o CDC reconheceu que as vacinas não poderiam impedir a infecção e a transmissão da Covid, mas eram altamente eficazes na prevenção de casos graves, hospitalizações e mortes.

Desde que assumiu o cargo, Kennedy fez uma série de mudanças polêmicas na política de vacinas dos EUA, inclusive restringindo quem é elegível para as vacinas contra a Covid e demitindo todos os 17 membros especialistas de um painel consultivo de vacinas do CDC, escolhendo alguns pares ativistas antivacinas para substituí-los.

As taxas de vacinação nos EUA estão em declínio. Na quarta-feira, a Flórida disse que planeja acabar com todas as exigências estaduais de vacinas, inclusive para que os alunos frequentem as escolas. Nenhum senador perguntou a Kennedy sobre o anúncio durante a audiência.

As críticas a Kennedy se intensificaram desde a demissão de Monarez, que provocou a demissão de quatro autoridades do CDC que citaram políticas antivacina e desinformação promovidas por ele e sua equipe. Ele revisitou várias questões após a audiência, postando quatro vezes no X para responder a perguntas e acusações.

O senador Ron Wyden, do Oregon, o democrata mais importante do comitê, pediu a renúncia de Kennedy, assim como Warnock, e Sanders.

(Reportagem de Ahmed Aboulenein; reportagens adicionais de Nolan McCaskill e Susan Heavey)