Topo

Notícias

Senado do Texas aprova lei para limitar acesso a pílulas abortivas

04/09/2025 09h48

O Senado do Texas, de maioria republicana, aprovou na quarta-feira um projeto de lei que autoriza processar qualquer pessoa que facilite a entrega da pílula abortiva no estado conservador dos Estados Unidos, onde o aborto é proibido.

O texto, aprovado no final de agosto pela Câmara de Representantes estadual, deve ser promulgado pelo governador conservador Greg Abbott para entrar em vigor.

Segundo o site do Senado do Texas, a nova norma foi adotada por 17 legisladores e rejeitada por nove.

Uma vez promulgada, qualquer cidadão poderá processar um possível infrator e reivindicar uma indenização de pelo menos 100.000 dólares (545 mil reais).

Embora não estabeleça um processo criminal contra as mulheres que tentem obter as pílulas, o projeto de lei proíbe sua prescrição, produção ou envio.

A legislação marca uma nova vitória para o movimento antiaborto nos Estados Unidos, impulsionado por uma decisão da Suprema Corte de 2022 que provocou uma drástica redução do direito ao aborto em numerosos estados do país.

"Busca-se proteger o bebê que cresce no ventre de sua mãe e garantir que as grandes farmacêuticas não possam enviar pílulas tóxicas ao Texas apenas para inflar seus lucros à custa da vida", escreveu o senador republicano Bryan Hughes na rede social X.

"Pretendem transformar os texanos em caçadores de recompensas", lamentou, por outro lado, a senadora democrata Carol Alvarado, citada pelo The New York Times.

Ao revogar a decisão Roe contra Wade, que garantia o direito ao aborto em nível federal, a Suprema Corte transformou os estados na única jurisdição nesse tema.

Desde então, quase 20 estados proibiram ou restringiram severamente o acesso ao aborto.

O Texas proíbe qualquer interrupção da gravidez, mesmo em casos de incesto ou estupro, exceto quando houver risco de vida ou de deficiência grave para a mãe.

Um médico nova-iorquino foi recentemente multado em 100.000 dólares (545 mil reais) no Texas e enfrenta acusações criminais na Louisiana por prescrever pílulas abortivas a distância para pacientes residentes nos estados do sul.

Também no Texas, um homem processou um médico da Califórnia em julho, acusando-o de enviar pílulas abortivas para sua namorada.

bur-aje/dla/sba/dg/mar/dd/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

A história de amor de um imigrante venezuelano interrompida na prisão de Bukele

Ladrões roubam porcelanas chinesas de museu francês, estimadas em ? 6,5 milhões

TEDH condena França por lacunas em normas jurídicas sobre consentimento sexual

Governo lança programa para distribuir milhões de botijões de gás e vê custo de R$5,1 bi em 2026

Estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos

Calorão aumenta em São Paulo; no Rio Grande do Sul, há risco de temporal

O que fez "Guerreiras do K-Pop" se tornar tão popular

Estilista italiano Giorgio Armani morre aos 91 anos (empresa)

Nestlé investirá R$ 1 bilhão para ampliar fábrica de café solúvel em Araras

Setor privado dos EUA criou 54 mil empregos em agosto, muito menos do que previsto

Preso por morte de gari enviou mensagens para esposa dentro de delegacia