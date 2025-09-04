Topo

Notícias

Seleção encara Chile e se despede da torcida brasileira no Maracanã

04/09/2025 07h48

O Maracanã recebe nesta quinta (4) à noite o último jogo do ano da seleção brasileira de futebol masculina no país. Depois do duelo de hoje contra o Chile pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, o escrete canarinho joga contra a Bolívia fora de casa na próxima terça (9). Já classificados, os brasileiros encaram os chilenos, últimos colocados e fora do Mundial de 2026. A partida terá início às 21h30 (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional com narração de André Marques, comentários de Rodrigo Ricardo e a reportagem de Carlos Molinari. 

Setenta mil ingressos foram colocados à venda para o jogo de despedida da seleção, que terá show de abertura com a cantora baiana Ivete Sangalo. Durante o intervalo, está prevista uma homenagem aos jogadores que foram campeões mundiais vestindo a amarelinha. Aos 90 anos, José Macia, o Pepe, campeão em 1958 e 1962 pelo Brasil já confirmou presença. Há 100 dias no comando da Seleção, o italiano Carlo Ancelotti também vai estrear à beira do gramado do estádio Jornalista Mário Filho.

Notícias relacionadas:

"Uma experiência nova, muito bonita, minha primeira vez no templo do futebol mundial", disse Ancelotti, esperando o máximo da equipe, e que atue com confiança e equilíbrio. "É o caminho que queremos correr até o Mundial."  

Em terceiro lugar nas Eliminatórias, com 25 pontos, o Brasil já garantiu a vaga para a Copa de 2026. Situação diferente dos chilenos, que amargam a lanterna da disputa, com 10 pontos,  e estão fora pela terceira vez consecutiva da maior competição de seleções do mundo. A La Roja vai ser guiada por um treinador interino, Nicolás Córdova, técnico do Sub-20, no lugar de Ricardo Gareca, demitido na última rodada.

As estatísticas também apontam um amplo favoritismo da seleção. Os chilenos são os maiores "fregueses" da história do futebol brasileiro. Em 74 partidas, foram 52 vitórias da amarelinha, 14 empates e oito derrotas.  

Após três treinos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), Ancelotti deve escalar o time brasileiro com Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Raphinha, Gabriel Martinelli, Estevão e João Pedro.

A arbitragem de duelo Brasil x Chile será venezuelana. Alexis Herrera (árbitro); Lubin Torrealba e Albeto Ponte (assistentes); Alejandro Velázquez (quarto árbitro) e Ángel Arteaga (VAR).

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Mais de 2.200 mortos em terremoto no Afeganistão, diz novo balanço oficial

Funcionários da ONU detidos no Iêmen foram acusados de espionagem para Israel, diz rebelde huthi

Tensão no Caribe: ação militar cirúrgica dos EUA na Venezuela, intervenção direta ou só intimidação?

Aliados da Ucrânia se reúnem em Paris para pressionar Trump e Rússia

Número de mortos em terremotos no Afeganistão sobe para 2.205, diz governo do Taliban

Impulsionadas por movimentos anti-imigração, bandeiras nacionais proliferam no Reino Unido

Motorista que atropelou multidão em Liverpool se declara inocente

Cade marca sessão extraordinária para julgar BRF-Marfrig nesta sexta-feira

Portugal investiga causas do acidente com Elevador da Glória que matou 17 pessoas

Pesquisa mede impacto de mudanças do clima e desmatamento na Amazônia

Terremoto no Afeganistão deixou mais de 2.200 mortos, segundo balanço atualizado