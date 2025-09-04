Se for votada no Congresso corremos risco de ter a anistia, diz Lula

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu nesta quinta-feira que, caso seja votada no Congresso, a proposta de anistia aos condenados pelo 8 de janeiro pode ser aprovada.

Em conversa com comunicadores e ativistas em Belo Horizonte, transmitida ao vivo pela conta de Lula no Instagram, o presidente disse que a extrema-direita tem força no Congresso, e defendeu que a batalha contra a anistia seja feita também pelo povo.

"É outra coisa que a gente precisa saber, se for votar no Congresso, nós corremos risco da anistia", disse Lula no evento com os comunicadores após um deles gritar "sem anistia" quando o presidente fez uma crítica aos "falsos patriotas" que estão nos Estados Unidos pedindo ao presidente dos EUA, Donald Trump, que intervenha no Brasil.

"A extrema-direita tem muita força ainda, então é uma batalha que também tem que ser feita pelo povo", acrescentou Lula, afirmando que, embora o Congresso atual tenha ajudado o governo aprovando matérias de interesse do Executivo, o Legislativo "não foi eleito pela periferia".

Lula tem criticado o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que se mudou para os EUA e tem feito campanha para que o governo Trump imponha sanções ao Brasil e a autoridades brasileiras.

Trump impôs uma tarifa comercial de 50% sobre vários produtos brasileiros além de sanções financeiras contra o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. Trump chama o caso contra Bolsonaro de "caça às bruxas".

As declarações de Lula sobre a possibilidade de uma anistia no Congresso vêm em meio ao julgamento de Bolsonaro na Primeira Turma do STF, iniciado nesta semana e com ampla expectativa de condenação do ex-presidente.

A fala do presidente também vem em meio às articulações de parlamentares do centrão e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afilhado político de Bolsonaro, para pressionar pela votação do projeto de anistia ampla aos envolvidos com a tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro, com os olhos já na eleição nacional de 2026.

Enquanto o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), resiste, a pressão dos partidos do Centrão vem aumentando para que a urgência e a proposta sejam colocadas em votação imediatamente após a conclusão do julgamento de Bolsonaro, o que deve acontecer na próxima semana.

A tentativa de um projeto de anistia que inclua também Bolsonaro tem poucas chances de prosperar -- seja porque não deve passar no Senado, como já avisou o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), seja porque pode ser vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou considerado inconstitucional pelo STF.

No entanto, o envolvimento direto de Tarcísio na empreitada mostraria a fidelidade do governador a Bolsonaro, que está atualmente inelegível até 2030 por duas decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Tarcísio é apontado como provável candidato da direita na eleição presidencial do ano que vem, quando Lula deve tentar a reeleição, mas é muitas vezes alvo de críticas do entorno de Bolsonaro, especialmente de Eduardo recentemente.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)