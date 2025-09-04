Topo

FGTS 2025: veja quando você pode fazer o saque-aniversário

Imagem ilustrativa do aplicativo do FGTS, da Caixa - Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo
Imagem ilustrativa do aplicativo do FGTS, da Caixa Imagem: Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo
04/09/2025

O governo federal já divulgou o cronograma de pagamentos do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente ao ano de 2025. O calendário segue o mês de nascimento do trabalhador, permitindo que, por exemplo, quem nasceu em janeiro já possa realizar o saque.

Calendário do saque-aniversário em 2025

  • Nascidos em janeiro: de 2/01/2025 a 31/03/2025
  • Nascidos em fevereiro: de 3/02/2025 a 30/04/2025
  • Nascidos em março: de 3/03/2025 a 30/05/2025
  • Nascidos em abril: de 1/04/2025 a 30/06/2025
  • Nascidos em maio: de 2/05/2025 a 31/07/2025
  • Nascidos em junho: de 2/06/2025 a 29/08/2025
  • Nascidos em julho: de 1/07/2025 a 30/09/2025
  • Nascidos em agosto: de 1/08/2025 a 31/10/2025
  • Nascidos em setembro: de 1/09/2025 a 28/11/2025
  • Nascidos em outubro: de 1/10/2025 a 30/12/2025
  • Nascidos em novembro: de 3/11/2025 a 30/01/2026
  • Nascidos em dezembro: de 1/12/2025 a 27/02/2026

O que é o saque-aniversário?

Essa modalidade do FGTS é uma alternativa ao saque-rescisão. Ela permite que o trabalhador retire anualmente uma parte do saldo de sua conta no mês do aniversário. A diferença é que, em caso de demissão sem justa causa, o beneficiário só terá acesso à multa rescisória e não ao valor total depositado no fundo.

Na forma tradicional, chamada saque-rescisão, o trabalhador desligado da empresa sem justa causa pode resgatar todo o saldo disponível no FGTS, além da multa, quando houver.

No saque-aniversário, o dinheiro é liberado já no primeiro dia útil do mês de nascimento, e o prazo para retirada é de 60 dias.

Como aderir à modalidade?

A escolha pelo saque-aniversário é opcional e pode ser feita por meio do site ou do aplicativo oficial do FGTS. Nesses canais, o trabalhador precisa indicar uma conta bancária para receber o valor. Segundo a Caixa, se o pedido for feito dentro do mês de aniversário, o depósito ocorre em até 5 dias úteis.

O aplicativo também permite solicitar a volta ao saque-rescisão. No entanto, a alteração só será efetivada após 24 meses, a contar do primeiro dia do 25º mês seguinte à solicitação, desde que não exista contrato de antecipação em vigor.

Qual o valor do saque?

O cálculo do saque-aniversário é feito com base em uma alíquota progressiva, que varia de 5% a 50% sobre o montante total das contas vinculadas ao FGTS, acrescida de uma parcela adicional que depende do saldo acumulado.

Confira as faixas de valores:

Até R$ 500: 50%, sem parcela extra

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900

