Topo

Economia

Salário mínimo 2025: confira o valor atualizado que deve ser pago

Salário mínimo - Getty Images/iStockphoto/AndreaGoldschmidt
Salário mínimo Imagem: Getty Images/iStockphoto/AndreaGoldschmidt
do UOL

Colaboração para o UOL

04/09/2025 05h00

O novo valor do salário mínimo começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o reajuste para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o aumento esteja válido desde janeiro, o pagamento só ocorre em fevereiro porque os salários são liberados sempre no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, a atualização aparece apenas no contracheque atual.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que um empregado pode receber por mês em atividades formais. Ele também serve de referência para cálculos de benefícios trabalhistas, previdenciários e assistenciais concedidos pelo governo federal.

O novo piso, de R$ 1.518, representa um acréscimo de R$ 106, equivalente a 7,5% de reajuste — índice superior à inflação acumulada. Ainda assim, o montante ficou menor do que poderia ser, em razão do corte de gastos aprovado no fim de 2024.

Mudança nas regras

Antes, a fórmula usada para o cálculo incluía a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais favorável ao trabalhador do que o IPCA, índice oficial da inflação — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Nesse modelo, o piso chegaria a R$ 1.525.

Agora, com a nova regra, foi inserido um limite extra: o reajuste não pode elevar as despesas acima de 2,5%. Assim, mesmo que o PIB registre crescimento de 3,2%, o cálculo considera no máximo 2,5%.

O salário mínimo influencia diretamente aposentadorias, especialmente as pagas pelo INSS, além de diversos programas sociais. Por isso, o governo adota cautela com aumentos maiores, buscando evitar pressões excessivas sobre o orçamento em tempos de ajuste fiscal.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Economia

'Funcionário improdutivo é pior do que afastado', diz CEO da Pipo Saúde

1 farmácia em cada canto: setor só cresce e prevê faturar mais de R$ 220 bi

Como é novo Vale Gás, que Lula lança hoje e atende a 15 milhões de famílias

FGTS 2025: veja quando você pode fazer o saque-aniversário

Salário mínimo 2025: confira o valor atualizado que deve ser pago

INSS de setembro de 2025: veja calendário com as datas de pagamento

Bolsa Família de setembro de 2025: veja calendário de pagamentos

Após fraudes, Câmara aprova projeto que veta desconto em benefícios do INSS

BC rejeita compra do Master pelo BRB

Brasil tem melhor azeite do mundo, mas ainda luta para aumentar volume

Felipe Salto: 'Proposta do centrão para o BC é oportunista e arriscada'