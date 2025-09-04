Salário mínimo 2025: confira o valor atualizado que deve ser pago

O novo valor do salário mínimo começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o reajuste para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o aumento esteja válido desde janeiro, o pagamento só ocorre em fevereiro porque os salários são liberados sempre no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, a atualização aparece apenas no contracheque atual.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que um empregado pode receber por mês em atividades formais. Ele também serve de referência para cálculos de benefícios trabalhistas, previdenciários e assistenciais concedidos pelo governo federal.

O novo piso, de R$ 1.518, representa um acréscimo de R$ 106, equivalente a 7,5% de reajuste — índice superior à inflação acumulada. Ainda assim, o montante ficou menor do que poderia ser, em razão do corte de gastos aprovado no fim de 2024.

Mudança nas regras

Antes, a fórmula usada para o cálculo incluía a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — geralmente mais favorável ao trabalhador do que o IPCA, índice oficial da inflação — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Nesse modelo, o piso chegaria a R$ 1.525.

Agora, com a nova regra, foi inserido um limite extra: o reajuste não pode elevar as despesas acima de 2,5%. Assim, mesmo que o PIB registre crescimento de 3,2%, o cálculo considera no máximo 2,5%.

O salário mínimo influencia diretamente aposentadorias, especialmente as pagas pelo INSS, além de diversos programas sociais. Por isso, o governo adota cautela com aumentos maiores, buscando evitar pressões excessivas sobre o orçamento em tempos de ajuste fiscal.