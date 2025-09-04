Saiba quando será o próximo pagamento do Auxílio Gás em 2025
O governo federal voltará a liberar o pagamento do Auxílio Gás no mês de outubro. O benefício é transferido de forma bimestral, sempre em meses pares, e, nesta etapa, os créditos serão feitos entre 20 e 31 de outubro.
Calendário do Auxílio Gás - outubro de 2025
- NIS final 1 - 20/10
- NIS final 2 - 21/10
- NIS final 3 - 22/10
- NIS final 4 - 23/10
- NIS final 5 - 24/10
- NIS final 6 - 27/10
- NIS final 7 - 28/10
- NIS final 8 - 29/10
- NIS final 9 - 30/10
- NIS final 0 - 31/10
O que é o Auxílio Gás?
O programa atende aproximadamente 5,4 milhões de famílias registradas no Cadastro Único de benefícios sociais. Seu objetivo é aliviar o peso do valor do gás de cozinha no orçamento das famílias de baixa renda.
O benefício corresponde a 100% do preço médio nacional de um botijão de 13 kg, calculado pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, o valor repassado foi de R$ 108 por família.
Têm direito ao auxílio famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, além de beneficiários do Bolsa Família e de outros programas sociais.
O depósito é feito em contas bancárias tradicionais ou digitais. Para quem não possui conta ativa, a Caixa Econômica cria automaticamente uma poupança social digital. O saque pode ser realizado em até 120 dias após a liberação.